Dünya'nın yaklaşık 1,5 katı büyüklükte, 137 ışık yılı uzaklıkta, yaşam barındırabilecek bölgede yer alan bir süper Dünya keşfedildi.

İnsanlığın uzayın sonsuz boşluğunu keşfetme çabaları devam ediyor. Bu çabalarda bazen Dünya benzeri ancak daha iri bazı gezegenlere de rastlanıyor. Bu gezegenlere "süper Dünya" deniyor. NASA, yakın zamanda bu gezegenlerden yeni bir tanesini keşfetti. 137 milyar ışık yılı mesafedeki bu gezegen, yaşanabilir bölgede bulunuyor.

Sıvı su bulunabilecek bölgede yer alıyor

Güneş sistemi gibi yıldız sistemlerinde, Goldilocks adı verilen bir yaşanabilir bölge bulunur. Bu bölge, sıvı hâlde su bulunabilirlik esas alınarak belirlenir. TOI-715b adı verilen bu süper Dünya da kendi yıldızının etrafındaki bu bölgede yer alıyor. NASA'dan yapılan açıklamada, atmosfer başta olmak üzere başka etmenlerin de uygun olması durumunda gezegende sıvı hâlde su bulunabileceği ifade edildi.

Gezegenimizin yaklaşık 1,5 katı büyüklükteki bu gezegenin bir yılı ise oldukça kısa, kendi yıldızı etrafında bir turunu yalnızca 19 günde tamamlıyor ve yıldızına da oldukça yakın bir yörüngeye sahip. Normal şartlar altında gezegenine bu kadar yakın ve hızlı bir gezegenin "cehennem gibi" olması beklenir. Ancak TOI-715b'nin yıldızı bir kızıl cüce, bu yıldızlar da Güneş gibi orta boy yıldızlardan hem daha küçükler hem de daha az ısı yayıyorlar.

Araştırmanın sonuçları, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society'de yayımlandı. Çok sık kendi yıldızı tarafından gölgelenen bu gök cisminin gözlemlenmesi önemli bir başarı olarak kabul ediliyor.