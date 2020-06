New Horizons, Milyarlarca Kilometre Uzaktan Görüntü Gönderdi

NASA'nın evrenin uzak bölgelerini araştırmak için gönderdiği uzay aracı New Horizons, 4,3 milyar mil uzaktan yıldızların görüntülerini gönderdi. Şaşırtıcı olansa New Horizons'ın görüntülerini yolladığı yıldızlarla bizim onları Dünya'dan görüşümüz arasında önemli bir fark olması.

Plüton ve uydularına uçuş yapan, NASA tarafından 2006 yılında fırlatılan New Horizons uzay aracı, 4,3 milyar mil (7 milyar kilometre civarı) uzaktan bize yakın yıldızların görüntülerini yolladı. Üstelik görünüşe bakılırsa New Horizons'ın yolladığı görüntülerde yer alan yıldızların konumuyla bizim onları Dünya'dan gördüğümüz konum arasında bir fark bulunuyor. İlk kez 'paralaks etkisi' adı verilen olayı bir uzay aracı kullanarak elde etmiş olduk.

Paralaks etkisini şöyle anlatabiliriz: kolunuzu gökyüzüne doğru kaldırıp bir parmağınızı uzatın ve bir sağ gözünüzü, bir de sol gözünüzü kapatarak bakın. İşte farklı farklı gördüğünüz bu açısal değişikliğe paralaks etkisi deniyor. Gök bilimciler, New Horizons'ın yabancı bir uzay bölgesine baktığını ve bizim Dünya'dan gördüğümüzden farklı şeyleri gördüğünü hatırlatıyor. Bilim insanları, ilk kez yakındaki yıldızları Dünya'dakinden farklı bir şekilde görme şansı yakaladıklarına dikkat çekiyor.

4,2 ve 7,7 ışık yılı uzaktaki iki yıldızı gözlemledi:

New Horizons, 2015 yılında Plüton ve uydularının yakınından geçmişti. 2019 yılındaysa Arrokoth olarak bilinen uzak bir Kuiper Kuşağı cisminin yakınından uçmuştu. Geçen nisan ayındaysa Dünya'mızdan 7 milyar kilometre uzaktayken uzun menzilli teleskobik kamerasını kullanarak 4,2 ışık yılı uzaktaki Proxima Centauri ile 7,7 ışık yılı uzaktaki Wolf 359'u görüntüledi.

Bilim insanları, paralaks etkisini kullanarak yıldızların uzaklığını hesaplıyor. Güneş'in de dâhil olduğu yıldızlar, sürekli hareket eder ancak biz bu yıldızların çoğuna çok uzak mesafede olduğumuz ve bunların hareketi çok uzun süreli olduğundan Dünya'dan bakınca onların hareketini görmemiz pek mümkün olmuyor. İnsanlar çıplak gözle bu hareketi gözlemleyemeseler de New Horizons'ın yolladığı görüntülerle gezegenimizdeki teleskoplardan elde edilen görüntüler, söz konusu yıldızların hareketini net bir şekilde gösteriyor.

New Horizons'ın yolladığı görüntülerle kıyaslanan gezegenimizdeki görüntüler; Avustralya ve ABD'den çekildi. Amatör ve profesyonel gök bilim topluluklarının bu anı bekledikleri ve küçük bir bilimsel keşif yaptıklarından dolayı heyecan içinde oldukları söyleniyor. New Horizons, elde ettiği görüntüleri Dünya'ya radyo sinyali olarak gönderdi. Radyo sinyalleri ışık hızında ilerliyor. Bu da demek oluyor ki New Horizons'ın gönderdiği radyo sinyalleri Dünya'ya yaklaşık 6 buçuk saat sonra geldi.