NASA Aracı Asteroid Parçalarından Zarar Gördü

NASA, geçtiğimiz günlerde bir asteroide ait taş örnekleri toplamıştı. Planlanandan fazla parça toplanması nedeniyle kullanılan uzay aracı zarar görürken toplanan örnekler de uzaya saçılmaya başladı.

Üç gün önce NASA, Bennu asteroidine gönderdiği OSIRIS-REx modülü ile bu asteroid üzerinden çeşitli örnekler toplamıştı. Kurumun tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği bu çalışmanın ardından toplanan örnekler Dünya’ya geri getirilecekti.

Her şeyin olduğu gibi toplanan örneklerin de fazlası zarar oldu. 325 milyon kilometre kadar uzaktaki araç, planlanandan birkaç 100 gram kadar daha fazla örnek topladı. Bu planlanmamış yük nedeniyle uzay aracı hasar gördü ve topladığı yük de uzaya saçılmaya başlandı.

OSIRIS-REx zor durumda

Araştırmanın baş bilim insanı olan Arizona Üniversitesi’nden Dante Lauretta, yaptığı açıklamada Salı günü gerçekleştirilen operasyonun ardından planlanandan birkaç 100 gram kadar daha fazla materyal topladıklarını açıkladı. Örnek madde depolama hazne kolu asteroidde planlanandan derine daldığı için böyle bir sorun yaşandı.

Bu nedenle de araç sadece küçük örnekleri değil kayaları da çekmeye başladı. Çekilen kayalar da aracın depolama haznesi etrafındaki düzeneklere zarar verdi. Bilim insanlarına göre örneklem aracı Bennu asteroidine 48 santimetre derinliğe kadar giriş yaptı.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Lauretta, “Neredeyse kendi başarımızın kurbanı oluyorduk” dedi. Şu anda araç uzayda yolculuk yaparken örnek kapsülü içerisinde yer alan maddeler, çok düşük miktarlarda da olsa saçılmaya devam ediyor.

En kısa sürede geri dönecek

Lauretta, uçuş kontrol ekibinin bilinmezlikleri giderebilmeleri için ellerinde imkanları olmadığını ve asteroidin daha fazla parçasının uzaya savrulmasını engelleyecek bir yöntemleri bulunmadığını söyledi. Bu nedenle de OSIRIS-REx olabilecek en hızlı şekilde gezegenimize geri döndürülecek.

800 milyon dolardan daha pahalıya mal olan bu girişimin amacı ise 60 gram kadar malzeme toplayabilmekti. Karbon açısından zengin olan Bennu asteroidinin, gezegenlerin ilk oluşum süreçleri ve hatta Dünya’da yaşamın sırları hakkında bilgiler verebileceği düşünülüyor. Örneklerin gezegenimize gelişi ise en erken 2023 yılında olacak.