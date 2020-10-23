NASA, Ay'la İlgili Yeni Bir Keşfi Kamuoyu ile Paylaşacak

NASA, Ay'la ilgili yeni bir keşif yaptığını ve düzenleyeceği bir etkinlikte bu keşfi duyuracağını açıkladı. Keşfin detaylarına değinmeyen NASA yetkilileri, söz konusu keşfin uçan bir gözlemevi olan Stratosfer Kızılötesi Astronomi Gözlemevi tarafından yapıldığını söylediler.

Son dönemlerde uzayla ilgili etkileyici açıklamalarda bulunan NASA, bu açıklamalara bir yenisini daha ekleyeceğini duyurdu. Kurum, yaptığı açıklamalarda Ay'la ilgili yeni bir keşifte bulunduklarını, bu keşfin heyecan verici olduğunu söyledi. Ancak NASA, yapılan keşfin detaylarıyla ilgili herhangi bir duyuru yapmadı.

NASA'nın açıklamalarına göre keşif, uçan bir gözlemevi olan Stratosfer Kızılötesi Astronomi Gözlemevi (SOFIA) tarafından yapıldı. NASA'ya göre açıklanacak olan şey, derin uzay keşifleri için kapı aralayacakmış. İlerleyen günlerde düzenlenecek etkinlikte, gözle görülemeyen olguların tespit edildiğine ilişkin açıklamalar yapılabileceği ifade ediliyor.

Ay'daki keşif, işte bu gözlemevi ile gerçekleştirildi

Stratosfer Kızılötesi Astronomi Gözlemevi, aslında bir Boeing 747. "Gökyüzünün Kraliçesi" olarak bilinen bu uçak, daha çok yolcu taşımacılığı için kullanılıyor olsa da NASA, bu uçağı modifiye ederek uzay keşifleri için kullanıyor. Atmosfer ortalamasının üstünde uçan uçak, 274 santimetrelik dahili bir teleskopa sahip. Bu teleskopun atmosferin en yüksek katmanlarında olması, Güneş Sistemi ile ilgili daha net bilgiler elde edilmesini sağlıyor.

NASA'ya göre Stratosfer Kızılötesi Astronomi Gözlemevi'nin dikkat çekici başka bir yanı ise kızılötesi ışınları toplayabiliyor oluşu. Bu da uçağın, gözle görülemeyen olguları yakalayabildiği anlamına geliyor. İşte şimdi, bu uçak tarafından yapılan bir keşif, kamuoyuna duyurulacak.

NASA, gizemli etkinlikle ilgili yaptığı açıklamalarda Artemis Programı'na vurgu yaptı. Bu uzay programı, Mars'a insan gönderilmesini kapsıyor. Ayrıca NASA, bu misyon kapsamında Ay üzerine bir üs kuracak. Bu kalıcı üs, aralarında kadınların da olacağı astronotların yaşam alanı olacak. Hatta bu konuda NASA ile Nokia arasında da bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma kapsamında Nokia, Ay'daki astronotlara 4G telefon bağlantısı sunmaya çalışacak.

NASA'nın açıklamalarına göre büyük keşfin açıklanacağı etkinlik, 26 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Türkiye saati ile 19:00'da başlayacak olan etkinliğe, İnsanlı Keşif ve Operasyon Görevleri Direktörlüğü'nün bir numaralı ismi Jacob Bleacher ve Stratosfer Kızılötesi Astronomi Gözlemevi'nin proje bilimcisi Naseem Rangwala gibi isimler katılacak. Etkinlik, NASA'nın resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak.