Dev Roketin Olduğu Fırlatma Rampasına Yıldırım Düştü [Video]

NASA, Artemis I görevi için son testlerini gerçekleştirdiği SLS roketinin yerleştirildiği fırlatma rampasına şiddetli bir yıldırım düştü. Yıldırım, neyse ki herhangi bir zarara yol açmadı.

NASA, uzun yılların ardından Artemis görevi kapsamında Ay’a dönüş hazırlıklarını sürdürürken, bu uzun soluklu görevin ilk aşaması olacak Artemis I için testler devam ediyor. Uzay ajansının görevde kullanacağı SLS roketinin cumartesi günü gerçekleşen testleri sırasındaysa korkutucu bir olay yaşandı.

SLS roketi, NASA’nın fırlatma rampasında konumlanmış durumdayken fırlatma rampasına bir yıldırım düştü. Yıldırım, NASA’nın tam da yıldırımın pek de iyi sonuçlara yol açmayacağı tehlikeli bir testi gerçekleştirmeye başlamadan önce düştü. O anlar, kameralara da şu şekilde yansıdı:

NASA’nın roket rampasına düşen yıldırım:

Bu yıldırım düşmeden önce NASA, Artemis I görevi için son testlerden biri olan ‘wet-dress rehearsal (Islak elbise provası)’ testini gerçekleştirecekti. Bu test kapsamında rampada yer alan SLS roketine yakıt yüklenecek, fırlatma geri sayımı 10 saniyeye kadar yapılacak ve geri sayım sona erdirilerek yakıt roketten geri alınacaktı.

Yukarıda gördüğümüz yıldırım, aslında cumartesi günü düşen dört yıldırımdan biriydi. Fakat NASA’nın açıklamasına göre bu yıldırım, dört yıldırım arasındaki en şiddetli yıldırımdı. Neyse ki yıldırım ne rokette ne de roket rampasında herhangi bir hasara ya da göreve engel olacak bir olaya neden olmadı. Öte yandan wet-dress rehearsal testi, hava şartlarının iyileşmesi için birkaç saat ertelendi.