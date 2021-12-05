NASA’nın Roketlerini Güçlendirecek Şirket Belli Oldu

NASA, uzay keşif görevlerinde kullanılacak teknik ekipmanlarının geliştirilmesi için havacılık ve savunma teknoloji şirketi Northrop Grumman ile yeni bir sözleşme imzaladı.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay’a insanlı yolculuklar gerçekleştirmeyi amaçladığı Artemis Programı'nda kullanılmak üzere roket güçlendiriciler inşa etmesi için Northrop Grumman adlı şirket ile 10 yıllık bir sözleşme imzaladı.

NASA yetkilileri, 3,19 milyar dolar değerindeki bu sözleşmenin; ajansın gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayarak Artemis Programı'nın geliştirilmesine katkıda bulunacağını belirtti.

Sözleşme 10 yıl geçerli olacak

Northrop Grumman ve NASA arasında imzalanan 3,19 milyar dolarlık bu sözleşme ile ajans, teknoloji şirketine uzun vadeli ürünler sipariş etme ve Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) uçuşu için ikiz güçlendiriciler üretme yetkisi verdi. Ekibin üreteceği yeni güçlendiriciler, uzay mekiğinde halihazırda kullanılan çelik kasaları, daha güçlü sistemlerle değiştirecek. Artemis programı kapsamında uzay araçlarını güçlendirici tasarımlar yapılması, geliştirilmesi, test edilmesi ve değerlendirilmesini kapsayan sözleşme, 31 Aralık 2031 yılına kadar geçerliliğini koruyacak.

NASA'nın Alabama'daki Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nde uzay fırlatma sistemleri müdürü Bruce Tiller, "Güçlendiricilerimiz, Artemis I görevinde Uzay Fırlatma Sisteminin ilk uçuşunu başlatmaya hazır. Artemis II, III ve IV görevleri için güçlendiriciler üretme çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Ayrıca Tiller, sözleşmenin yalnızca yaklaşmakta olan görevler için güçlendiriciler inşa etmeyi değil, aynı zamanda gelecekteki uçuşlar için güçlendirici geliştirme ve iyileştirme çalışmalarını kapsayacağını belirtti.

Bu NASA ve Northrop Grumman’ın imzaladığı ilk sözleşme değil, şirket daha önce de NASA’nın ay görevlerini destekleyici anlaşmalar yapmış, projeler inşa etmişti.