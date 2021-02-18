NASA, 18 Şubat'ta Mars'ın yüzeyine ayak basacak Perserverance Uzay Aracı ile ilgili yaptığı bir paylaşımda, kızıl gezegen hakkında fikir verecek Salda Gölü için yeni açıklamalarda bulundu.

NASA, yakın zamanda Mars’ta Jezero Krateri üzerinde araştırma yapmak üzere görevlendirilmiş Perseverance adlı uzay aracı için gün sayıyor. Göreve başlamadan önce Jezero Krateri’ne benzer bir yapıya sahip Salda Gölü’nü inceleme altına alan NASA, topladığı verileri Twitter üzerinden paylaştı.

2019’da başlatılan araştırma için Perseverance projesinde görevli bilim insanı Briony Horgan, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden ekip arkadaşları ile Salda Gölü’ne geldi ve uzun zamandır yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda Türkiye’nin Maldivler'i olarak adlandırılan Salda Gölü’nün minerolojilk yapısı, gölde yaşayan canlıların mikrobiyolojik özellikleri ve tortul yüzeyleri gibi birçok detaylı veri ortaya çıktı.

2019'da başlatılan çalışmalar, Jezero Krateri hakkında ön bilgi verecek

NASA, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Mars’a geri sayım başladı! Perserverance’ın Jezero Krateri’ne ayak basmasına sadece 1 gün kalmış olmasına gerçekten de inanamıyoruz. Bu kratere daha önce kimse ayak basmadı ancak Türkiye’de bulunan Salda Gölü, bizleri neler beklediği konusunda yardımcı oluyor.”

Salda Gölü’nde yapılan araştırmaların amacı, gölde yer alan su altı mikrobiyalitleri, arazinin alüvyon yelpazesini ve tortul yüzeylerini araştırmaktı. Salda Gölü’nden alınan veriler, mineralojik ve jeolojik olarak son derece benzerlik gösteren Jezero Krateri’nde bilim insanlarını ne tür sürprizlerin beklediğine dair büyük bir ışık kaynağı olacak.

Perserverance Uzay Aracı, 18 Şubat 2021 itibarıyla Mars’a ayak basarak Jezero Krateri’ndeki görevine başlamış olacak. Uzay aracı, görevi boyunca kraterden kaya ve toprak örnekleri toplayarak Dünya’ya geri getirecek ve bilim insanları, tıpkı Salda Gölü’nde olduğu gibi Jezero Krateri’nin kenarlarında da su havzası mineralleri ve karbonat karışımı bileşenlerin olup olmayacağına bakacak.