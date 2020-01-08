NASA, SpaceX’in Falcon 9 Roketini Patlatacak

NASA ile çalışmak hiç de kolay değil ve Elon Musk’ın uzay havacılık firması SpaceX, bir Falcon 9 aracını bu uğurda feda edecek. Araç, Atlantik Okyanusu üzerinde havaya uçurulacak.

Uzaya gitmek isteyen bir firmanın, uzaya gitmeden önce yapması gereken pek çok şey bulunuyor. Bunlardan biri de milyonlarca dolar değerinde bir uzay aracını patlatmak. SpaceX de NASA tarafından kullanılacak olan Crew Dragon araçlarından birini test ederken bir Falcon 9 roketini de yok edecek.

Bir hafta ertelenerek 18 Ocak’a atılan test, uçuş anında bir sorun yaşanması durumunda astronotların araçtan kaçma ihtimallerini gözlemlemek için yapılacak. Bu testte Crew Dragon’un acil durum kaçış sistemleri teste tabii tutulacak. Bu testin ardından ise araca uzay uçuşları için izin çıkacak. Crew Dragon, ABD astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu’na taşıyacak.

Crew Dragon okyanusa inecek

Yapılacak olan testte gerçekleşmesi istenen senaryoda Crew Dragon, Falcon 9 roketinden ayrılacak, SuperDraco motorlarını ateşleyerek roketten uzaklaşacak ve paraşütünü açarak okyanusa iniş yapacak.

Falcon 9 roketiyse pek de sağlıklı bir iniş yapamayacak. SpaceX hayranlarının 'hızlı planlanmış ayrılma' adını verdiği prosedür gerçekleşecek, yani roket havada parçalanacak ve parçaları okyanusa yağacak.

Crew Dragon’u taşıyacak olan Falcon 9 roketi, Florida’nın Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılacak ve test başlamadan önce yaklaşık 88 saniye sürecek bir yolculuk yapacak. Crew Dragon roketten birinci ve ikinci kademe ayrılma işlemlerini tamamladıktan sonra roketin kontrolünün kaybedilmesi ve roketin patlaması bekleniyor.

Falcon 9’un patlaması umuluyor

SpaceX'ten gelen bir Twitter paylaşımında, aracın patlama sonrasında parçalarının düşeceği bölge belirtildi. Yukarıdaki görselde mor ile işaretli noktalar parçaların düşeceği olası yerleri gösteriyor.

Crew Dragon görevinde kullanılacak olan roketin patlaması sadece tahmin edilmiyor, aynı zamanda da umuluyor. Zira araçta ayrılma anında yakıt bulunacak. Bu nedenle Falcon 9’un gökyüzünde devasa bir ateş topuna dönüşmesi bekleniyor.

Falcon 9'un roketi patlarsa aracın içindeki yakıt denize karışmayacak. Çarpışma sonrası aracın parçaları okyanustan toplanacak. Test canlı olarak yayınlanacak.