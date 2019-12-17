Nature, 2019'un En Etkileyici 10 İsmini Seçti

İklim aktivisti Greta Thunberg, Nature dergisinde yayınlanan "2019’un en etkileyici 10 ismi" arasında kendine yer edinmeyi başardı. 16 yaşındaki Greta; ölü domuz beyinlerini tekrar hayata döndüren bir nörolog ve insanlığın soy ağacına tamamen yeni bir bakış getiren paleontolog ile aynı listede yer alıyor.

İngiltere’nin prestijli dergilerinden Nature, bu sene 150. yılını kutladı. Dergiye göre Greta, bir neslin içinde biriken öfkeyi dışarı çıkardı. Greta, oldukça sıra dışı işlere imza atan ancak listede yer almayan bilim insanlarını geride bırakmayı da başardı. Dergi, Greta’nın küresel anlamda daha büyük bir yankı uyandırdığını ileri sürüyor.

Listede yer alan isimler arasında; kuantum bilgisayar üreten bir fizikçi, insanların genetiğinde düzenlemeler yapabilen bir biyolog ve ebola ile mücadele veren bir mikrobiyolog da bulunuyor.

Nature; Greta’yı küresel ısınmanın dünyada yarattığı tehditlere karşı ülkelerin yetersiz önlemlerine dikkat çekmesinden dolayı listeye eklediklerini belirtiyor:

İklim bilimci Prof. Sonia Seneviratne, “Bazı insanlar şu soruyu sorabilir; 'Bu alanda yıllarını harcamış iklim bilimciler yerine neden Greta gibi bu konuyu açıkça halka karşı dile getiren genç bir kız listede yer alıyor?' Bunu sebebi Greta’nın halka yakın ve aynı zamanda öfkeli olması. Bu iki bileşen, büyük sonuçlara yol açabilir.” ifadelerini kullandı.

Endişeli Bilim İnsanları Birliği üyesi Angela Ledford Anderson ise “Greta’nın yarattığı en büyük etki, bir sonraki nesilde görülecek” açıklamasında bulundu. Greta, hükûmetlerin iklim değişikliği ile ilgili politikalarının değişmesini istediğinde İsveç parlamentosunda gündeme gelmişti. Yalnız başına açtığı bu savaşa, dünya genelinde 112 ülkeden 100.000 çocuk katıldı.

Tabii bu listenin ‘bilimsel alanda en önemli 10 isim’ değil, ‘en etkili’ isimleri barındırdığını göz önünde bulundurmak gerekiyor:

Listede yer alan isimler arasında Prof. Nenad Sestan adında bir nörolog da yer alıyor. Sestan, ölü domuzların beynini hayata döndürmeyi başardı ve ölüm ile yaşam arasında yatan çizgiye yeni bir bakış açısı getirdi.

Etiyopyalı paleontolog Dr. Yohannes Haile-Selassie, 'Australopithecus anamensis' adında, bilinen en eski insansı canlının 3,8 milyon yıllık kafatasını keşfettiği ve insanın evrimsel sürecine yeni bir yön kazandırdığı için listede yer almayı başardı.

Listede yer alan Brezilyalı Ricardo Galvao adlı fizikçi ise Başkan Jair Bolsonaro’ya Amazon ormanlarındaki ağaçların kesilmesine karşı yaptığı sert açıklamalarla dünya gündemine oturmuştu. Ekolojist Sandra Diaz, 145 uzman ile birlikte dünyanın canlı çeşitliliği üzerinde yaptıkları ölçümler sonucunda 1 milyon türün soyunun tükenmek üzere olduğunu ortaya çıkardığı için listede yer almaya hak kazandı.

Victoria Kaspi adında bir gök bilimci ise Kanada’da yer alan bir teleskop ile şu ana kadar radyo teleskobu ile elde edilen en iyi verileri topladığı için listede yer aldı. Jean-Jacques Muyembe Tamfum, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ebolaya karşı verilen savaşa öncülük ettiği için listede kendine yer buldu. Kök hücre alanında çalışan biyolog Hongkui Deng ise klinik alanda insan geninde değişiklikler yapmayı başaran ilk kişi olduğundan 10 kişilik listede.

John Martinis adında bir fizikçi de uzun zamandır aşılamayan bir engelin üstesinden geldi. John ve ekibi, hâlihazırda en iyi bilgisayardan çok daha hızlı çalışan bir kuantum bilgisayarı üretmeyi başardı. Ahlak bilimci Wendy Rogers da Çin’de yapılan bazı organ nakillerinin bağışçılardan izin alınmadan yapıldığını ortaya çıkardığı için listede yer alamaya hak kazandı.