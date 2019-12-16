Bilim İnsanları, Mantarı Geleceğin Süper Gıdası İlan Etti

Araştırmacılar, İrlanda'da yer alan dünyanın en büyük mantar fabrikasında yürüttükleri çalışmalarla birlikte mantarların sahip olduğu besin değerlerini artırabileceklerini açıkladı. Bilim insanları, mantarın geleceğin süper gıdası olacağını düşünüyor.

İrlanda’nın Monaghan Kontluğu, dünyanın en büyük mantar üreticilerinden birine ev sahipliği yapıyor. Üreticiler, mantar fabrikalarının da tıpkı mantarlar gibi gelecekte çoğalacağını iddia ediyor.

BioRescue projesi kapsamında yer alan İrlanda, 40’tan fazla bilim insanının mantarlar ve organik gübreler üzerinde detaylı biçimde çalışmalar yürüttüğü laboratuvarları bünyesinde barındırıyor. Bu çalışmalarda bazı sonuçlar alınmaya başlandı. Gelin bunlara daha yakından bakalım.

Araştırmacılar, mantarı geleceğin süper gıdası olarak görüyor:

MBio adlı projenin başında yer alan isimlerden Peter Corcoran “Mantarların kendilerine ait bir krallığa sahip olduğuna inanıyoruz. Hayvanlar ve bitkilerin arasında kendilerine özel bir bölgeye sahipler” açıklamasında bulundu.

MBio’da biyolog olan Jude Wilson da mantarların ne kadar yararlı olduğuna dair benzer bir açıklamada bulundu. Wilson, “Mantarlar, sağlığınız için oldukça yararlı. Yağ oranının düşük olmasının yanı sıra lif ve protein açısından da zengin bir besin. Ayrıca mantarlar, mineraller ve vitaminleri içlerinde barındırıyor” diyerek mantarların sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurguluyor.

Mantarları süper gıda olarak adlandıran Corcoran, sözlerine şöyle devam ediyor; “Aynen cildimizde olduğu gibi mantarlar da gün ışığından D vitamini elde eder. Bu süreci doğal yollarla gerçekleştirmesi ise mantarları vegan formunda bir D vitamini kaynağı hâline getiriyor. Dünya genelinde D vitamini eksikliğinin oldukça yaygın olduğunu göz önünde bulundurursak mantarlar bu sorunu çözmek için biçilmiş kaftan olabilir.”

Bilim insanları, mantarların besin değerlerini artıracak:

Mantarların besin değerlerinin artırılmasına yönelik sürecin nasıl gerçekleşeceğine dair bir örnek sunan Jude Wilson, “Organik gübrelerin kimyası, mantarların genel kalitesini ve besin değerlerini etkileyen en önemli faktörlerden biri. Bu sürecin nasıl gerçekleştiğini anlayabiliyoruz. Bu yüzden de organik gübrelerde yapılan küçük ve doğal değişikliklerle birlikte besin değerleri artırılmış süper mantarlar elde etmek mümkün” açıklamasında bulundu.

Araştırmacılar, mantarların içeriğinin veganlar ve gün ışığında fazla zaman geçirmeyen, ofiste veya kapalı ortamlarda günlerini geçiren kişiler için oldukça sağlıklı olduğunun altını çiziyor.