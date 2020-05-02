Harvard Üniversitesi’nden Koronavirüs'te kinci Dalga Uyarısı

Dünyayı adeta kasıp kavuran koronavirüs salgınına dair ABD’de bulunan Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları bir açıklama yaptı. Açıklamada sosyal mesafenin 2022’ye kadar devam edeceği ve ikinci bir dalgayı sağlık sistemlerinin kaldıramayacağı belirtildi.

Koronavirüs salgını dünyayı etkisi altına almış durumda. İnsanlığın uzun yüzyıllardır karşılaştığı en ciddi salgınlardan olan bu pandemi, dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları ve sağlık çalışanları tarafından durdurulmaya çalışıyor.

Pandemi ile ilgili bir başka açıklama da ABD’deki Harvard Üniversitesi’nde çalışan bilim insanlarından geldi. Uzmanlar, yaptıkları açıklamalarda sosyal mesafe uygulamalarının 2022 yılına kadar devam etme ihtimali olduğunu ve sağlık sistemlerinin ikinci bir dalgayı kaldıramayacağını söyledi.

İkinci dalgayı sağlık sistemleri kaldırmaz

Yapılan açıklamada, evlerde karantina altında geçirilen zamanın ve sosyal mesafe uygulamalarının vaka sayılarının düşmesiyle birlikte kaldırılması halinde salgının tekrarlama şüphesi olduğu belirtildi. Mevcut durumda oldukça zorlanan sağlık sistemi ve çalışanlarının ise ikinci bir dalgayı kaldıramayacağı açıklandı.

Uzmanlar aşı konusuna da değinmeyi ihmal etmedi. Covid-19 hakkında çok fazla bilinmeyen olduğunu belirten araştırmacılar, bir aşı veya tedavi bulunmasının da ilk etapta fazla bir etkisi olmayacağını söyledi.

Koronavirüsün tıpkı grip gibi dönemsel olarak insanların hayatında etkili olacağını belirten uzmanlara göre sosyal mesafe tedbirleri de 2022 yılına kadar devam edebilir. Araştırmacılar bu konuda detay vermedi.

Koronavirüs önlemleri ABD’nin gündeminde

ABD son dönemlerde koronavirüs konusunda alınan ve alınmayan önlemlere yönelik düzenlenen eylemlerle de sık sık haberlere konu oluyor. Amerikalıların bir kısmına göre salgın gereğinden fazla büyütülüyor ve bu kişiler, karantina uygulamasının sona ermesini ve iş yerlerinin tekrar açılmasını istiyor.

Öte yandan kamyoncular, tır şoförleri ve diğer gerekli işlerde çalışanlar ise kendileri için alınan korunma önlemlerinin yetersiz olduğunu belirterek korunmaları için federal hükümetin harekete geçmesini istiyor. Salgının ne zaman biteceği bilinmezken dünya çapında ise yavaş yavaş hayatın normalleşmesi için çalışmalar başlatılıyor. Ülkemizde de normalleşme sürecinin başlangıcı için Ramazan Bayramı sonrası işaret ediliyor.