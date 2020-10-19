Sakarya Açıklarındaki Nazi Denizaltısının Yeni Görüntüleri

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Nazilerin Sakarya açıklarındaki batık denizaltısı U20'den yeni fotoğraflar paylaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan tarafından Sakarya,Karasu açıklarında fotoğraflanan ve Nazi Almanyasına ait olduğu bilinen U20 denizaltısının görüntülerini paylaştı.

Söz konusu U20 denizaltısı, 2. Dünya Savaşı sırasında Karadeniz'de Sovyetler Birliği'ne karşı üstünlük sağlamak amacıyla Hitler tarafından gönderilen 6 denizaltıdan oluşan filonun bir üyesiydi ancak U20 için savaş, Sakarya açıklarında sona erdi. Yüzeyin 20 metre altında bulunan batık, balıkçı ağlarıyla kaplanmış durumda.

Adeta balıkçı ağlarının hapsinde olan U20 denizaltısının temizlenip dalış turizmine kazandırılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Birpınar, “U20, Hitler'in kayıp denizaltılarından biri. Sakarya,Karasu açıklarında, 2.i Dünya Savaşı'nın tanığı. Bu tarihi korumalı ve dalış turizmine kazandırmalıyız. Ancak şimdi hayalet ağlara teslim.” ifadelerini kullandı.

Daha önce söz konusu U20 denizaltısının iki bölümlük belgeselinin görüntülerini de çeken kişi olan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı, sualtı görüntüleme yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, Sahil Güvenlik ve Karasu Belediyesi desteği ile gerçekleştirilen son görüntüleme çalışması hakkında şu şekilde konuştu:

“İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler komutasındaki Alman orduları, Sovyetler Birliği'ne karşı Karadeniz'de üstünlük sağlamak için bir filo kurmaya karar verir. Denizaltıları Karadeniz'e ulaştırmak ise tam bir mühendislik çalışması. Parçalara ayrılan denizaltılar, Elbe Nehri'nden güneye getirilir. Sonra özel tasarlanmış TIR'larla Tuna'ya ulaştırılır ve Köstence'de birleştirilip denize indirilir. 6 denizaltı, Sovyetler'in birçok gemisini batırdı. Ancak savaşta Sovyetler, Köstence'yi alınca birini batırdı, diğer ikisi de kendilerini batırdı. Kalan 3 denizaltı ise Almanya'nın yenilgisi sonucu personeli tarafından batırıldı. Bunlardan biri de Sakarya,Karasu açıklarında 20 metre derinlikte.”

U20 denizaltısına ait görüntülerin yer aldığı 30 dakikalık video