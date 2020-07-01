NBA 2K21’in PS5 Kapağında Zion Williamson Yer Alacak

Yeni nesil konsola yeni nesil süper yıldız kullanmaya karar veren 2K Games, NBA 2K21’in PlayStation 5 kapağı için Pelicans’ın çaylak yıldızı Zion Williamson’u seçti. Üçüncü kapak ise henüz belli olmadı.

Dünyanın en popüler basketbol ligi olan NBA’in oyun dünyasındaki yansıması ise 2K tarafından geliştirilen NBA 2K serisi olmuştu. PlayStation 5 tanıtımında da gördüğümüz Williamson, NBA 2K21’in bu konsoldaki kapak yüzü oldu.

Daha önce Damian Lillard’ın yer aldığı kapağı da haber yapmıştık. O kapak oyunun PS4 versiyonunda kullanılacak. PlayStation 5 versiyonunun kapağındaysa 2K’nın tanıtımda kullandığı ifadeyle “NBA’in yeni nesil süper yıldızı” Williamson yer alacak. Üçüncü kapak ise henüz belli değil.

Williamson: Hayalim gerçek oldu

NBA’in genç yıldızı, 2019 draftında New Orleans Pelicans tarafından 1. sırada draft edilmişti. Sadece performansıyla değil, pandemi süresince para kazanamayacak olan takım çalışanlarının maaşlarını da kendi maaşından ödemesi gibi hareketleriyle taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan oyuncu, NBA 2K21’in kapağında yer almasıyla ilgili açıklama yaptı.

“NBA 2K’in kapağında yer almak çocukluğumdan beri hayalimdi ve yeni nesil konsol için ilk NBA 2K21’in kapak sporcusu olmak gerçekten özel” dedi. Williamson, “Team 2K’e katıldığımda bu yana basketbol kültürünü hem saha içinde hem saha dışında etkilemek istiyordum ve yeni nesil konsolların NBA 2K21 kapağında olmak bana bu şansı veriyor. Bu küresel fenomenin bir parçası olmak ve diğer NBA 2K21 basketbolcuları ile oynamak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Üçüncü kapak henüz belli değil

Oyunun bir de özel kapaklı versiyonu olacak. Bu kapak henüz tanıtılmamış olsa da, geçtiğimiz aylarda bir helikopter kazasında kızıyla birlikte hayatını kaybeden NBA yıldızı ve Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın bu yapımın kapağında yer alması bekleniyor.

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