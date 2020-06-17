Koronavirüs nedeniyle ara verilen NBA sezonu, temmuz ayında yeniden başlayacak. Temmuz ayında başlayacak maçlar öncesi NBA yönetimi, koronavirüs semptomlarının takip edilmesi için Oura akıllı yüzükleri kullanılmasını düşünüyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir tarafında spor müsabakaları ve etkinliklerine ara verilmişti. Ara verilen liglerin arasında dünyanın en büyük basketbol ligi olan NBA de yer alıyor. Küresel salgın başladıktan sonra ara verilen NBA sezonu, temmuz ayında kaldığı yerden devam edecek.

31 Temmuz’da başlayacak NBA maçlarının tamamı Orlando’daki Walt Disney World’de oynanacak. Oyuncular ve takımların diğer personelleri, izole bir şekilde Walt Disney World’de kalarak sezonu bitirmeye çalışacaklar.

NBA’in 2019-2020 sezonu için çalışmalar devam ederken The Athletic’ten Shams Charania, NBA yönetiminin “Balonun İçindeki Yaşam” isimli bir kılavuzda sezonun devamı için koronavirüs önlemlerini ve atılacak adımları topladığını söyledi.

Balonun İçindeki Yaşam kılavuzunda en ilginç bilgilerden bir tanesi, virüs semptomlarının takibi için Oura akıllı yüzüklerin kullanılacak olması gibi görünüyor. NBA yönetimi, Oura akıllı yüzükleri, koronavirüsün tespitinde kullanacak. Oura akıllı yüzükler hakkında Batı Virginia Üniversitesi Rockefeller Sinirbilim Enstitüsü’nde yapılan bir çalışma yüzüğün koronavirüs semptomlarının başlangıcını yüzde 90 oranında doğrulukla tahmin edebildiğini gösteriyor.

The Athletic’in haberine göre NBA oyuncularının yüzükleri kullanması, isteğe bağlı olacak. Yani istemeyen oyuncular yüzüğü takmayabilecekler. Yüzüğün hangi verileri kullanarak koronavirüs tahminini yapacağı açıklanmadığı için bazı oyuncular durumdan tedirgin olabilir.

ESPN’nin muhabiri Zach Lowe, yüzük verilerine ulaşan ekibin, herhangi bir hastalık olasılık puanı tespit etmedikçe verilere erişemeyeceğini söyledi. Ancak bu “hastalık olasılık puanının” nasıl belirleneceği açıklanmış değil.

Oura akıllı yüzüklerin özellikleri

Suya dayanıklı ikinci nesil Oura yüzükler, boyutuna bağlı olarak dört ile altı gram arasında bir ağırlığa sahip. Tek şarjla yedi gün boyunca çalışmaya devam eden akıllı yüzük, 80 dakika içinde kablosuz olarak şarj olabiliyor.

İkinci nesil Oura yüzükler, üzerindeki taşıdığı spor takip cihazları, kızılötesi LED sensörleri, vücut sıcaklığı sensörleri, ivmeölçer ve jiroskopla bir akıllı saate benziyor. Ancak herhangi bir ekranı bulunmayan yüzük 7/24 çalışıyor ve Android ve iOS cihazlarla senkronize olarak veri topluyor.

NBA’in yeniden başlayacak olması kesinleşmekle beraber NBA yönetiminin sezonun devamı için alacağı önlemler henüz kesinleşmiş değil. İkinci nesil Oura yüzüklerin koronavirüs semptomları tahmini için kullanılabilecek olması da NBA yönetiminin değerlendirdiği önlemler arasında yer alıyor.

NBA yönetiminin aldığı önlemleri, 9-11 Temmuz’da Orlando’da takımların antrenmanları başladığında görmeye başlayacağız. Oura yüzüklerin kullanılıp kullanılmayacağı da antrenmanlar sırasında kesinleşmiş olacaktır.