NBA 2K21'in İlk Kapak Oyuncusu ve Fragmanı Yayınlandı

Eylül ayında PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch ve Google Stadia için yayınlanacak olan NBA 2K21'in kapak atleti ve fragmanı tanıtıldı. NBA 2K21'in üç kapat sporcusundan tanıtılan ilki, Damian Lillard oldu.

Visual Concepts tarafından geliştirilen ve 2K Games ile 2K Sports tarafından yayınlanan basketbol oyunu NBA 2K21'in üç kapak sporcusundan ilki, oyunun fragmanı ve ön sipariş tarihi yayınlandı. Eylül ayında PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch ve Google Stadia için yayınlanacak olan oyunun kapak oyuncusu, Portland Trail Blazers'ın yıldızı Damian Lillard. Lillard'ın takımı Portland, koronavirüs pandemisi nedeniyle kesilen bu sezonda beklenen performansı sergileyememişti.

NBA 2K21'e kapak olmasını 'NBA kariyerinde özel bir an' olarak nitelendiren Lillard, yıllardır NBA 2K'nın hayranı olduğunu ve basketbol kültürünün tüm yönlerini temsil etmelerini sevdiğini söyledi. Fanatik bir 2K oyuncusu olduğunu belirten Damian Lillard, diğer NBA yıldızları gibi kapak oyuncusu olmaktan onur duyduğunu vurguladı. Bu, Lillard'ın ilk kez kapak oyuncusu oluşu değil. Portland'ın yıldızı NBA Live 2015'in de kapak oyuncusu olmuştu. Yayınlanan fragmanın da, daha önceki NBA 2K'larda olmayan ölçüde kişisel tonlar barındırdığı görülüyor.

İşte NBA 2K21'in Damian Lillard'lı fragmanı:

NBA 2K Pazarlama Başkan Yardımcısı Alfie Brody, günümüzde NBA de çok sayıda süper yıldız olduğunu, ancak Damian Lillard'ın şu andaki NBA jenerasyonunu temsil etmekte özel olarak göze çarpan bir yerde olduğunu kaydetti. Damian Lillard'a sahip oldukları için onur duyduklarını kaydeden Brody, Portland'ın süper yıldızının saha içi ve saha dışındaki yeteneklerine övgüler yağdırdı.

NBA 2K21'in diğer kapak sporcuları çarşamba ve perşembe günleri açıklanacak. Lillard'ın kapak sporcusu olduğu sürümün şimdiki nesil sürümleri için Standart Edition olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, yeni nesil ve Legends Edition'ın yakında çıkacağını tahmin edebiliriz.

Öte yandan, NBA 2K21'in ön sipariş tarihi de açıklandı. Basketbol severler ve oyun hayranları, NBA 2K21'i son kapak sporcusunun da tanıtılmasının ardından, 2 Temmuz'da sipariş edebilecekler.