NBA efsanesi Kobe Bryant’ın pazar günü trajik bir kazada hayatını kaybetmesinin ardından yaşanan şok hala devam ediyor. Byrant’ın hayatını kaybetmesinin ardından bir hayranı tarafından NBA logosunun Kobe Bryant’ın silüeti ile değiştirilmesi için bir kampanya başlatıldı.

Kobe Bryant’ın pazar günü hayatını kaybetmesinin hayranları üzerindeki etkisi devam ediyor. Bryant’ı onurlandırmak isteyen Nick M. isimli bir hayran, change.org'da NBA logosunun değiştirilmesi için bir kampanya başlattı.

Nick M, change.org'da düzenlediği kampanyanın açıklamasına, Kobe Bryant’ı NBA logosunda ölümsüzleştirmek için insanları kampanyayı imzalamaya davet etti. Nick, hayalini gerçekleştiğini ve Kobe Bryant’ın NBA logosunda yer aldığını görmeyi umduğunu da açıklamaya ekledi.

Nick M. tarafından başlatılan kampanya, Nick’in kendisinin de beklemediği ölçüde hızlı bir şekilde büyüdü. Nick tarafından düzenlenen kampanyaya şu ana kadar 2 milyon kişi katıldı. Düzenlenen kampanyaya Snoop Dogg, Justin Bieber ve Naomi Campbell gibi ünlü isimler de destek verdiler.

Birkaç saat içinde milyonlarca insanın desteğini kazanan kampanya hakkında açıklama yapan change.org Genel Müdürü Michael Jones, “Nick’in dilekçesi change.org'da sadece en hızlı büyüyen kampanya değil. Aynı zamanda 2020 yılının 1 milyon imzaya ulaşan ilk kampanyası oldu” dedi.

Kampanyanın büyük bir destek görmesinin ardından kampanyayı düzenleyen Nick M de bir açıklama yaparak kampanyaya katılan herkese teşekkür etti. Nick, Bryant’ın ve kazada hayatını kaybeden herkesin ailesinin üzüntülerini paylaştığını söyledi.

Hala kullanılan NBA logosu, Alan Siegel tarafından tasarlandı. Logoda Los Angeles Lakers’ın oyuncusu Jerry West’in silüeti bulunuyor. NBA, 2017’de logonun yazı tipinde bir değişiklik yaptı. Ama 1971’den beri Jerry West’in silüeti logoda durmaya devam ediyor.

NBA logosunda Kobe Bryant’ın silüetinin yer alması için yürütülen kampanya için NBA cephesinden bir açıklama yapılmadı. NBA yöneticisi Adam Silver, Bryant ailesine başsağlığı dilerken, Bryant’ın 20 yıl boyunca dünyanın dört bir tarafından insanlara ilham verdiğini açıkladı.

Pazar günü trajik bir kazada hayatını kaybeden Kobe Bryant, 20 yıllık kariyerine birçok başarı sığdırmayı başardı. Black Mamba lakaplı oyuncu, 5 defa NBA şampiyonluğu yaşarken 2 defa NBA finallerinde MVP seçildi.

18 defa NBA All-Star’a seçilen oyuncu, 4 defada NBA All-Star’da MVP seçildi. Bryant, 2 defa da olimpiyatlarda altın madalya kazanmayı da başardı. Efsane oyuncu Nisan 2016’da NBA kariyerini sonlandırmıştı.