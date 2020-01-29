Kobe Bryant'a Mezar Olan Helikoptere Ait Enkazın Videosu

NBA efsanesi Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna’nın hayatını kaybettiği Los Angeles’taki helikopter kazasının ardından oluşan enkazın drone ile çekilmiş görüntüleri paylaşıldı. Söz konusu görüntülerde, enkazın ne kadar geniş bir alana yayıldığını görüyoruz.

26 Ocak sabahı, spor tarihinin en büyük trajedilerinden biri yaşandı. Basketbol dünyasının en büyük isimlerinden Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna da dahil olmak üzere toplam 9 kişiyi taşıyan helikopter, Los Angeles’a bağlı Calabasas şehrindeki bir yamaca çakıldı. Yetkililer, yoğun sis nedeniyle yaşandığı tahmin edilen kazadan sağ kurtulan olmadığını açıkladı.

2016 yılında basketbola veda eden efsanevi basketbolcu, 20 yıllık kariyerine Los Angeles Lakers ile 5 kez NBA şampiyonluğu sığdırdı. NBA tarihinin en fazla sayı atan dördüncü oyuncusu olan Bryant, 18 kez NBA All-Star seçilme başarısını göstermişti. "Mirasımı devam ettirecek" dediği 13 yaşındaki kızı Gianna ise babasının ayak izlerini takip ediyordu. Muazzam bir yeteneğe sahip olduğu söylenen Gianna, ne yazık ki çok sevdiği parkeye bir daha ayak basamayacak.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu’ndan (NTSB) yetkililerin aktardıklarına göre Sikorsky S-76B model helikopter, pazar sabahı 09:00’da John Wayne Havalimanı'ndan kalktı. 12 dakika boyunca Glendale şehri üzerinde dönen helikopter, büyük bir bulut kümesinden kaçınmak için irtifasını hızlı bir şekilde artırdı. 700 metreye kadar çıktıktan sonra hızlı bir şekilde düşmeye başlayan helikopter, yaklaşık 330 metre yükseklikte bir yamaca çakıldı.

Bugün, engebeli arazide 150-180 metre boyunca uzanan enkaz alanının drone ile havadan çekilmiş görüntüleri paylaşıldı. NTSB tarafından çekilen görüntüler, kazanın boyutunu gözler önüne seriyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve sizleri bu görüntülerle başbaşa bırakalım.

Kobe Bryant’ın öldüğü helikopter kazasının enkaz alanının drone ile çekilmiş görüntüleri