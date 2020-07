Yeni Need For Speed Geliyor: İşte Grafikleri ve Çıkış Tarihi

Ghost Games stüdyosundan Criterion Games’e yeniden devredilen Need for Speed serisinin 2021 yılında çıkacak olan yeni oyununa dair sistem gereksinimleri, çıkış tarihi, grafikleri gibi bilinen tüm bilgileri bir araya getirdik. Gelin yeni NFS oyunu nasıl olacak birlikte göz atalım.

Yılların efsanesi Need for Speed serisi, ilk çıktığı günden beri en gözde yarış oyunu olmaya devam ediyor. Her ne kadar geçtiğimiz yıllarda EA Games’in oyun politikası nedeniyle eleştiri bombardımanına tutulan bir seri olsa da yeni Need for Speed oyunu yolda.

2021'de gelmesini beklediğimiz Need for Speed oyununun net çıkış tarihi, tahmini sistem gereksinimleri ve grafikleri üzerine bildiğimiz her şeyi sizler için derledik ve anlattık. Ancak öncesinde sizlere spekülasyonlara sebep olan NFS serisinin Ghost Games stüdyosundan alınması ve Criterion Games stüdyosuna devredilmesinin arkasındaki olaylardan bahsedelim.

Yeni Need for Speed'i neden başka bir şirket geliştirecek?

Need for Speed serisi, 2015 yılında EA Games tarafından Ghost Games oyun stüdyosuna devredildiğinde köklü bir değişim yaşamıştı. İlk olarak Ghost Games’in seriye getirdiği anlık çevrimiçi yarış mantığı ve yeni nesil grafikleri ile oyuncuları cezbetmeyi başaran ancak hâlâ ufak tefek eksikleri bulunan Need for Speed 2015’in ardından gelen oyunlarda büyük bir gelişme kaydedildiğini gördük.

Need for Speed: Payback ile NFS oyunlarında aşina olduğumuz ara sahneli hikaye modu geri geldi ve oyun mekaniklerine değişiklikler getirildi. Grafikleriyle büyülemeye devam eden Need for Speed: Payback’i de 2019 yılında piyasaya sürülen Need for Speed: Heat takip etti. NFS: Heat, hikaye modu barındırmasına rağmen daha çok araçları detaylı modifiye etmek ve sürüş mekanikleri üzerine kurulmuş bir oyundu.

Oyuncular tam Ghost Games’in Need for Speed oyunlarına alışmışlar ve istedikleri noktaya getirmişlerdi ki EA Games, bünyesinde bulunan Ghost Games stüdyosunda küçülmeye gitmeye karar verdi. Oyuncuları şok eden bu kararın ardından bir başka şok edici bir karar daha geldi ve Ghost Games’in elinden alınan Need for Speed serisi, geçmişte çıkardığı NFS oyunlarıyla çalkantı oluşturan Criterion Games’e devredildi.

Criterion Games daha önce Most Wanted'ı yenilemiş ve beklentileri karşılayamamıştı:

Criterion Games bildiğiniz gibi Need for Speed: Hot Pursuit 2010, Need for Speed: Rivals ve Need for Speed: Most Wanted 2012’yi geliştiren oyun stüdyosuydu. Özellikle NFS: MW 2012 ile oyuncuları bir hayli hayal kırıklığına uğratan Criterion Games’e, 2021’de çıkacak olan yeni Need for Speed oyununu devretme kararı ile EA Games, oyuncuları biraz önyargıya sürükledi desek yeridir.

Need for Speed: Most Wanted 2012, gerek hikaye gerek araç modifiye etme ve geliştirme konusunda eksiklik barındırdığı için oyuncular tarafından beğenilmemişti. Tabii ki oyunu beğenen kesim de büyüktü ancak NFS: MW 2005’i oynayan insanlar için bu oyun seriye ait bir parça değildi.

Her ne kadar geliştirdiği Need for Speed oyunları oyuncular arasında tartışmalara yol açsa da, bir başka beğenilen yarış oyunu serisi olan Burnout serisinin arkasında da Criterion Games oyun stüdyosu bulunuyor. Burnout serisi, araç geliştirme ve modifiye etmeye odaklanmış bir oyun serisi değil, Arcade kategorisinde bulunuyor diyebiliriz.

İnsanların bir Burnout oyunundan beklediği şeyler, yarıştığınız rakiplere çarpıp onları parçalamak, gerçek dışı araçlarla eğlenceli vakitler geçirmektir. Oyuncuların bir Need for Speed oyunundan beklediği şeyler ise güzel bir hikaye, göz alıcı grafikler, detaylı araç modifiyesi ve gerçekçilik. Bu sebeple Criterion Games’in bir Need for Speed oyunu geliştirmesine oyuncular önyargı ile yaklaşıyor zira NFS: MW 2012 tam da Burnout türünde bir oyundu.

2021’de çıkacak olan yeni Need for Speed oyunundan ilk görüntüler:

Need for Speed serisinin Ghost Games’ten Criterion Games’e geri devredilmesine dair analizimizden sonra artık yeni çıkacak olan Need for Speed oyununun detaylarına geçebiliriz. 2021’de piyasaya sürülmesi planlanan yeni NFS oyununun ilk görüntüleri, 2020’nin Haziran ayında düzenlenen EA Play Live etkinliğinde oyuncuların beğenisine sunulmuştu.

Sunulan görüntülere göre oyunun grafikleri gerçekten yeni nesle yakışır şekilde olacak. Gerek yansımalar, gerek ışıklandırma gerekse detay konusunda oldukça gelişmiş bir grafik motoru kullanan Criterion Games, grafik konusunda iddialı olacak gibi görünüyor. Yeni oyunun ilk oyun içi görüntülerinin verildiği yayın kesitini aşağıdan izleyebilirsiniz. (Oyunun hâlâ geliştirme aşamasında olduğunu da belirtelim.)

Need for Speed 2021 çıkış tarihi ne zaman?

Yeni Need for Speed oyununun çıkış tarihi olarak 2021 denildiğini biliyoruz. Hatta güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere oyunun 2021 yılının ikinci yarısında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Bildiğiniz gibi yeni oyunların %80 kadarı sonbahar aylarında piyasaya sürülüyor, bu bağlamda yeni NFS oyununun Eylül-Ekim 2021 tarihinde piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz.

Yeni oyunun adı Need for Speed: Paradise olabilir:

Need for Speed’in hayranları tarafından düzenlenen wiki sayfasında söylenene göre 2021 yılında çıkacak olan serinin yeni üyesinin adı Need for Speed: Paradise olacak. Tabii ki bu söylentinin şu an için bir aslı astarı yok, hatta Paradise denmesinin sebebinin Criterion Games’in geliştirdiği diğer yarış oyunu serisi Burnout’un Paradise oyunundan esinlenilmiş olması mümkün. Ancak şu an için elimizdeki tek bilgi bu.

Need for Speed 2021 tahmini sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 8.1 veya 10

İşlemci: Intel Core i7-4790, AMD Ryzen 3 1300X

RAM: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080, AMD RX 570

Depolama: +70 GB boş alan

Yeni Need for Speed oyununa dair henüz açıklanmış sistem gereksinimleri bulunmuyor. Ancak yeni nesil için geliştirildiğini varsayarsak, minimum değerlerin serinin son oyunu olan Need for Speed: Heat’in sistem gereksinimlerinin biraz üstünde olacağını söyleyebiliriz.

Bir Webtekno içeriğinin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Oyunlar, bilim, genel teknoloji sorunlarını içeren, bu ve bunun gibi birçok faydalı içerik ve rehberden haberdar olmak için sitemizi takipte kalmayı ve düşüncelerinizi / önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın :)