Yeni Need For Speed Oyunu 'Animeler' ile Donatılacak

EA Games'in popüler yarış oyunu serisi Need For Speed'in yeni oyunu ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Ortaya atılan iddialara göre yeni NFS oyununda bol bol anime öğeler bulunacak.

Son zamanlarda Forza Horizon serisinin fazlasıyla popüler olması, uzun yıllar yarış oyunu denilince akla ilk gelen oyun olan Need For Speed serisini satış rakamları ve ilgi bakımından gözden düşürdü. Her ne kadar iki oyun serisi de sundukları ve vaatleri ile birbirinden çok ayrı olsa da ana etmen 'otomobil' olduğundan hitap ettikleri kitle de aynı oluyor. Ortaya çıkan bilgiler, yeni NFS oyununda bazı şeylerin daha farklı olacağını gösteriyor.

Bugün ilk bilgileri ile karşımıza çıkan yeni Need For Speed oyununun foto gerçekçilik seviyesi ile grafik açısından oyuncuları fazlasıyla memnun edeceği, ayrıca anime temalı stickerlar ve öğeler ile popüler kültüre göz kırpacağı ifade ediliyor.

Need For Speed'in yeni oyunu 'anime' temalı içerikler barındıracak

2022'nin son çeyreği ile 2023'ün ilk çeyreği arasında çıkış yapması beklenen yeni Need For Speed oyunu, alışılagelmişin dışına çıkacak. Oyunlar ile ilgili sızdırdığı bilgiler ile tanınan ve NFS oyunlarıyla ilgili bilgiler de paylaşan Jeff Grubb'un söylediklerine göre foto-estetik bir oyun bizi bekliyor. Tabi bir de, bu görsellik ile sentezlenen anime unsurları...

Anime unsurlarının oyun içerisindeki tabelalarda, araçlardaki stickerlarda, duvarlarda ve daha birçok yerde bulunabileceği konuşulurken, farklı bilgiler de paylaşıldı.

Grubb'un aktardığına göre gerçeğine çok yakın bir Chicago'da (Şikago) geçecek olan yeni Need For Speed oyunu, çok oyunculu mod için NFS Autolog platformundan da faydalanacak. Bu platform oyuncuların birbirleri ile rekabet edip kıyas yaptıkları bir sosyal medya aracı olarak görülebilir.Ayrıca diğer NFS oyunlarında olduğu gibi bu oyunda da araçları dilediğiniz gibi modifiye edebilir, özelleştirmelerle tarzınızı yansıtabilirsiniz.