Neil Patrick Harris, popüler seri How I Met Your Mother ve serinin yeni versiyonu hakkında bazı soruları yanıtladı. Başarılı yıldız, yeni dizi How I Met Your Father'da Barney karakteriyle rol almasının günümüz dünyasında kadınları daha fazla rahatsız edeceğini söyledi.

How I Met Your Mother, hepimizin izlerken kimi zaman duygulandığı, kimi zamansa kahkahalara boğulduğu bir diziydi. How I Met Your Mother (HIMYM) biliyorsunuz ki yıllar önce final yapmıştı ve sonunda Ted’in eşiyle bizleri tanıştırmıştı ancak dizinin finali pek çok eleştiriye de maruz kalmıştı. Dizinin bir başka versiyonu olarak anabileceğimiz How I Met Your Father ise 18 Ocak’tan itibaren Hulu TV’de yayınlanmaya başlandı. HIMYM dizisinin en çapkın karakteri Barney Stinson’ı canlandıran Neil Patrick Harris ise yeni diziyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. ''Barney 2022'de hapse girer'' Barney, dokuz sezonluk dizinin en çapkın, en ilgi çekici ve en ‘takım elbiseli’ karakteriydi. Neil Patrick Harris ise canlandırdığı karakterin hareketlerinin günümüz dünyasında hoş karşılanmayacağını düşündüğünü söyledi. Wondercade için yaptığı röportajda Harris, yeni dizide ufak bir rolde yer alsa bile Barney’nin küstahlıklarının ve yaptığı çapkınlıkların çok fazla eleştirilebileceğini düşünüyor. Harris'e göre Barney 2022 dünyasında hapse girer ve sadece kendisinin değil aynı zamanda diğer karakterlerinde başının belaya girmesine sebep olurdu. İLGİLİ HABER Arkadaşınızla Birlikte Maceradan Maceraya Koştuğunuz Oyun It Takes Two'nun Filmi ve Dizisi Geliyor Harris yeni dizideki karakter olarak Barney’e çok benzeyen Valentina’yı bu yüzden kadın yaptıklarını düşündüğünü söylüyor. Kadınların artık çok daha fazla güce sahip olduğu bir dünyada yaşadığımızı söyleyen Harris, artık insanların kadınları aldatan, dolandıran ve çeşitli çapkınlıklar yapan bir karakteri izlemekten rahatsızlık duyacağını ve bu yüzden başlarının belaya girebileceğinden korktuğunu belirtiyor.

Kaynak : https://news4w.com/1739?#NEWS

