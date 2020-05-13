Nesli Tükendiği Düşünülen Mavi Arılar Yeniden Ortaya Çıktı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinden bir araştırmacı, nesli tükenmiş olduğu düşünülen ve çok nadir görülen bir arı türünü yeniden keşfetti. ‘Blue Calamintha Bee’ olarak adlandırılan arıların en son 2016 yılının 9 Mart günü görüldüğü söylendi.

Gerek değişen iklim koşulları gerekse dünyada etkili olan farklı durumlar, bazı canlıların neslinin tükendiğini düşündürse de aniden tüm bilinenler boşa çıkabiliyor. 'Mavi arılar' olarak bilinen bir arı türü için de bu durum gerçekleşti ve arılar yeniden görülmeye başlandı. Florida’da bir araştırmacı, 4 seneyi aşkın süredir ortada görülmeyen arıları yeniden keşfetti. Florida Doğal Tarih Müzesi’nde görev yapan Chase Kimmel, arılarla ilgili buluşunu herkesle paylaştı.

Müzenin Biyoçeşitlilik Merkezi’nin yöneticisi olan Dr. Kimmel, danışmanı Jaret Daniels ile birlikte söz konusu mavi arıların yuva yapabileceği potansiyel yerleri ve yeme alışkanlıklarını araştırmaya başladı. Uzmanlar, bu sayede neslinin tükendiği sanılan mavi arıları daha önce yaşadığı bilinen 3 yerde ve buralardan yaklaşık olarak 80 kilometre uzakta bulunan 6 yeni bölgede bulmayı başardı.

Mavi arılar nasıl canlılar?

Mavi Calamintha Arısı olarak bilinen arılar, aynı zamanda oldukça ilginç bulunan özelliklere sahip olmalarıyla da tanınıyor. Yaptığı bir baş hareketi sayesinde mümkün olanın çok üstünde polen toplama kabiliyetine sahip bu arıların, toplu hâlde yaşayan bal arılarının aksine daha yalnız olduğu ve bireysel yuvalar yaptığı biliniyor. Henüz Mavi Calamintha’ya ait bir yuva bulunmamış olsa da uzmanlar bu cinsin yer yuvalarında ya da ölü ağaçlarda oyulmuş sap ya da deliklerde bulunabileceklerini söylüyor.

Nesli tükendi sanılırken yeniden rastlanan cinsin 'Nesli Tehlike Altındaki Türler Yasası' kapsamında korunacağı da açıklanan bir diğer bilgi ancak uzmanlar, bu arının bahsedilen yasa kapsamına alınmadan önce biyolojisinin ve çevresinin anlaşılması için çok daha fazla araştırmaya konu olması gerektiğini savunuyor. Arının oluşumu ve yaşam öyküsüyle ilgili çok büyük eksiklikler olduğunu söyleyen araştırmacılar, bu türün sınıflandırılma durumu hakkında bilinçli bir karar verebilmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduklarını vurguluyor.