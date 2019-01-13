Nesnelerin Ağırlıklarını Gözlemleyerek Anlayabilen Canlı

Farklı üniversitelerin bilim insanlarının bir araya gelerek oluşturdukları bir araştırma grubu, insanlar haricinde ilk defa bir canlının nesneleri gözlemleyerek ağırlıklarını tahmin edebildiklerini ortaya koydu.

İnsanlar olarak gelişmiş algı yeteneklerimiz ve hayatta kazandığımız deneyimler sayesinde bir nesnenin ağır ya da hafif olduğunu, o nesneye dokunmadan da tahmin edebilme kapasitesine sahibiz. Rüzgarlı bir havada bir peçetenin uçacağını öngörüp bunun için önlemler alırken, aynı koşullarda bir çatal için aksiyon almayız. Bu algının, şimdiye kadar sadece insanlara özgü bir durum olduğu zannedilirken, gerçeğin öyle olmadığı bilimsel olarak ispatlandı.

Dünyanın saygın üniversitelerinden araştırmacıların bir araya gelerek oluşturduğu bir grup, konu üzerine araştırma yapmak üzere 12 adet İskoçya kargasını laboratuvarlarına getirdiler. Kargaların bu tarz bir algıya sahip olup olmadıklarını öğrenmek için öncelikle onları yemek vererek ödüllendirme sistemine programladılar. Özenle yapılan çalışmada kargaların yarısına hafif objeler, diğer yarısına ağır objeler öğretildi. Her doğru cevapta ise ödüllendirilen canlılar, bir sonraki aşama için hazır hale getirildiler.

Deneylerin ikinci aşamasında, bir fan yardımı ile kapalı ortamda rüzgarlı ortam oluşmasını sağlayan bilim insanları, yeni nesneleri rüzgara doğru fırlattılar. Önceden programlanan kargalar, yeni nesnelerin rüzgardaki davranışlarını gözlemleyerek onları ağır ve hafif olarak kategorize edebilmeyi başardılar. Bu sonuç, insanların nesneleri gözlemleyerek tanımlama konusunda gelişmiş tek canlı olmadıklarını ortaya koydu. Araştırma ekibi yapılan bu çalışmadan yola çıkarak, kuşların da aynı yeteneğe sahip olabilecekleri varsayımında bulundular.