Her bilgisayarın olmazsa olmazı olan RAM'ler de gelişen donanımlara uyum sağlıyor. Çinli firma Netac, 10.000 MHz'lik DDR5 RAM üretimine başlamaya hazırlanıyor.

Bu yılın ilerleyen dönemlerinde Intel'in Alder Lake-S işlemcileri ve ardından gelecek olan AMD Zen 4 serisi işlemcileri ortak bir özelliğe sahip: Yeni nesil bellek standartlarını desteklemek. Çeşitli üreticiler de yeni nesil DDR5 RAM'ler için çalışmalarına başlamış durumda.

Şimdiye kadar bazı firmaların DDR5 RAM duyurularını görmüştük. İşlemcilerin çıkış tarihleri yaklaştıkça yeni DDR5 RAM açıklayan firmaların arasına Çin menşeli üretici Netac da dahil oldu. Firmanın hedefinde ise oyunseverler var.

Hedef 10.000 MHz

Netac'ın amacı oyun bilgisayarlarında kullanılmaya uygun 10.000 MHz'lik DDR5 RAM'ler üretmek. Yani bellek hızını yeni işlemcilere uygun olarak dramatik şekilde arttırmayı istiyorlar. Açıkladıkları hedef de şu andaki en hızlı DDR4 belleğin hızını neredeyse ikiye katlıyor.

Şu anda kullanılan DDR4 belleklerin hızı genelde 3000-4000 MHz arasında kalıyor. En hızlı DDR4 olan T-Force Xtreem DDR4-5600 MHz bellek adından da anlaşıldığı gibi 5600 MHz'de takılıp kalıyor. Ayrıca bu RAM'lerin genel olarak profesyonel overclock meraklıları tarafından kullanıldığını biliyoruz.

TeamGroup ayrıca DDR5 bellek modülleri geliştiriyor. Şimdilik yalnızca DDR5-4500MHz modüller duyurulmuş durumda. Samsung da 512GB bellek modülleri üzerinde çalışıyor. Bu modüllerde HKMG teknolojisini kullanıyor. Bu modüllerin 7.200 MHz hıza erişebileceği ifade edildi.

Netac ilk DDR5 çiplerini aldı

Netac, yeni geliştireceği RAM için Micron'dan ilk seri yeni nesil bellek çiplerini de teslim aldı ve bu çiplerle yeni bellekler geliştiriyor. ITHome'a göre yeni ürünün kodu ise IFA45 Z9ZSB oldu. Mühendislik örnekleri olan bu çipler son ürün değil.

RAM'lerin 10.000 MHz'e ulaşması aslında çok da büyük bir değişiklik yaratmayabilir. Yine de ürünler piyasaya çıkar çıkmaz oyunculara oldukça agresif satış kampanyaları ile tasarlanacaktır. Kasa toplarken uyumlu parçalar toplamak, en iyi parçaları toplamaktan daha iyidir.