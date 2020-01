2019 senesi içerisinde içeriklerine 15,3 milyar dolar gibi bir bütçe ayıran popüler film, dizi, belgesel yayın platformu olan Netflix, 2020 yılında da seyircilerini yeni içeriklerle buluşturmaya devam ediyor.

Dünyanın en büyük dizi, film ve belgesel yayın platformlarından bir tanesi olan Netflix, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de yeni içeriklerle karşımıza çıkacak. Bu sene içeriklerine 17,3 milyar dolar harcayacağı düşünülen platform, aynı zamanda bünyesinde bulunan dizileri de izleyicisiyle buluşturmaya devam edecek.

Henüz ocak ayının ortalarında olmamıza rağmen Sex Education, Grace & Frankie gibi birçok yapım izleyicilerinin karşısına yeni sezonlarıyla birlikte çıktı. Peki, yılın ilk çeyreğinde platformda yayınlanacak olan diğer yapımlar neler?

The Stranger - 30 Ocak

Senenin ilk ayının son günlerinde platformdaki yerini alacak olan gerilim türündeki dizi The Stranger’da Hannah John-Kamen, Richard Armitage, Dervla Kirwin, Siobhan Finneran, Jennifer Saunders ve Anthony Head gibi oyuncuları izleyeceğiz.

BoJack Horseman 6. Sezonun ikinci yarısı - 31 Ocak

Kendisine birçok hayran ve izleyici toplamayı başaran dram ve komedi türündeki animasyon dizi BoJack Horseman’ın final sezonunun ikinci yarısı, bu ayın sonunda yayınlanacak. Dizinin hayranları için BoJack’in yerini alacak bir yapım bulmaları oldukça zor olacak.

Miss Americana - 31 Ocak

Geçtiğimiz sene Homecoming: A Film by Beyonce ile olumlu bir başarı grafiği yakalayan Netflix, bu sene de Taylor Swift’in belgeselini yayınlayacak. Bu belgesel, Netflix’ten önce 23 Ocak’ta Sundance Film Festivali’nde gösterime girecek

Ragnarok - 31 Ocak

İskandinav Mitolojisi sevenlerin şans verebileceği Ragnarok dizisinde David Stakson, Jonas Strand Gravli gibi isimleri izleyebileceğiz.

Locke & Key - 7 Şubat

Joe Hill ve Gabriel Rodriguez’in oldukça sevilen aynı isimli çizgi romanından uyarlanan dizide yine doğaüstü olaylar göreceğiz. Dizide Connor Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott ve Darby Stanchfield gibi isimler yer alacak.

To All the Boys: P.S. I Still Love You - 12 şubat

2018’in yaz aylarında çıkan To All the Boys I’ve Loved Before’un devamı niteliği taşıyan yeni filmde de Lana Condor, Noah Centineo ikilisi ekranlarda olacak.

All the Bright Places - 28 Şubat

Jennifer Niven’in aynı isimli kitabından uyarlanan bu gençlik filminde Elle Fanning, Justice Smith, Alexandra Shipp, Virginia Gardner gibi isimleri izleyeceğiz.

Spenser Confidential - 6 Mart

Gizem türündeki bu filmde Mark Walhberg’e Winston Duke, Alan Arkin, Iliza Shelsinger gibi isimler eşlik ediyor.

Lost Girls - 13 Mart

Robert Kolker’ın aynı isimli romanından esinlenilerek oluşturulan bu filmde 24 yaşındaki Shannan Gilbert’ın bir anda ortadan kayboluşu konu alınıyor. Filmde Shannan’ın annesini Amy Ryan canlandırıyor.

Self Made: Inspired By the Life of Madam C.J. Walker - 20 Mart

Amerika’nın ilk kadın milyoneri olan C.J. Walker’ın hikâyesinin anlatıldığı bu mini dizide akademi ödüllü oyuncu Octavia Spencer’ın yanı sıra Blair Underwood, Tiffany Haddish, Carmen Ejogo gibi isimler bulunacak.

Ozak 3. Sezon - 27 Mart

İkinci sezonu heyecan dorukta bir şekilde bitiren Ozark, bu senenin ilk çeyreğinin son ayında izleyicisinin karşısına çıkacak.