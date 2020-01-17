Netflix'in 2020 yılında içeriklerine nakit esasına göre 17,3 milyar dolar harcaması bekleniyor. 2019 yılında bu rakam 15,3 milyar dolardı. Netflix'in 2028 yılında içeriklerine harcadığı parayı 26 milyar dolara kadar çıkarması bekleniyor.

Netflix, çevrimiçi yayın platformları arasındaki yarışın kızışmasıyla birlikte gaza basmaya başladı. 2019 yılında içerikleri için 15,3 milyar dolar nakit para harcayan Netflix'in 2020 yılında bu rakamı nakit esaslı hesaba göre 17,3 milyar dolara çıkarması bekleniyor. Bu tahmin, Wall Street şirketi BMO Capital Markets tarafından yapıldı.

Çevrimiçi yayın devinin yakın gelecekte ayağına gazdan çekeceğine dair bir işaret de bulunmuyor. Yine BMO Capital Markets'in tahminlerine göre 2028 yılında Netflix'in içeriklerine yapacağı harcama 26 milyar doları bulacak. Amortize (itfa) edilmiş kâr zarar tabloları harcamaları bazındaysa Netflix'in 2020 yılı harcamaları 11,1 milyar dolar civarında olacak.

'Çevrimiçi yayın platformu savaşları' gerçeği yansıtmıyor olabilir

BMO'dan Dan Salmon, 'çevrimiçi yayın platformu savaşları' anlatısının yanlış olduğuna inanmayı sürdürdüklerini ve küresel yayın rekabetinde birden fazla platformun kazançlı çıkacağını düşündüklerini belirtiyor. Analist Netflix, Amazon ve Disney'in borsadaki 'satın alma' derecelerine dikkat çekiyor.

Örneğin 2019'un son çeyreğinde Netflix'in performansının 'sıkı' olduğu belirtiliyor. Netflix, 4. çeyrekte 802 saatlik orijinal program yayınlarken bunlar arasında The Irishman ve Marriage Story gibi Oscar adayları da yer alıyor. Cowen & Co. analistlerinden John Blackledge, Disney Plus'ın Netflix'in ABD'deki aboneleri arasında yarattığı dalgalanmanın yönetilebilir olduğunu düşünüyor.

Cowen'ın geçen aralık ayında yaptığı araştırma da Netflix'in başarısına devam edeceğinin ipuçlarını veriyor. ABD'li kullanıcıların yüzde 25'i TV'de izledikleri içerikler söz konusu olduğunda birinci sıraya Netflix'i yerleştireceğini söylemişti. Netflix'in en yakın rakibiyse yüzde 18 ile kablolu yayın olmuştu.

Netflix açık ara önde

Netflix'in 2020 yılında üreteceği içeriklerin çoğu orijinal içerik olacak. Bunlar arasında Nickelodeon'la yapılan birkaç yıllık anlaşma sonucu ortaya çıkacak çizgi filmler, Game of Thrones'un yaratıcıları David Benioff ve Dan Weiss ile film ve dizi anlaşmaları, Güney Koreli Studio Dragon'la üç yıllık bir anlaşma da yer alıyor.

Öte yandan Netflix'in 2020 için harcayacağı para, diğer streaming platformlarının harcayacağı söylenen milktarların çok çok ötesinde. Disney, Disney Plus'ın orijinal içerikleri için 2020 yılında 1 milyar dolar haryacağını belirtmişti. WarnerMedia'nın HBO Max için bu sene harcayacağı paraysa 2 milyar dolar. Comcast / NBCUniversal'ın Peacock'ın ilk iki yılı için ayırdığı bütçeyse 2 milyar dolar.