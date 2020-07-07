Netflix’in yeni bilim kurgu dizisi Away’in ilk fragmanı bugün yayınlandı. Fragmanda Hilary Swank’in canlandırdığı karakteri de ilk kez gördük. Away, 4 Eylül tarihinde Netflix’te yayınlanacak.

Son zamanlarda bilim kurgu türünde yaşadığımız kuraklık döneminin ardından sonunda yeni bir bilim kurgu yapımı daha ufukta gözüktü. Popüler yayın platformu Netflix bünyesinde yayınlanacak dizi 'Away'den ilk fragman bugün yayınlandı. Fragman, yalnızca 43 saniyelik uzunluğuyla bir tanıtım fragmanı niteliği taşıyordu.

Bugün Netflix’in tüm ülkelerdeki YouTube kanallarından aynı anda yayınlanan fragmanda Netflix orijinal dizisi Away’in atmosferine ilk kez bir bakış attık. Fragmanda Away dizisinin önemli karakterlerinden birisi olacak Emma’nın ailesiyle yaptığı konuşmayı dinledik.

Away'in ilk fragmanı yayınlandı:

Away’in yayınlanan ilk fragmanında Hilary Swank’in canlandırdığı Emma karakterinin uzaydaki yolculuğu sırasında Dünya’daki ailesiyle konuştuğunu görüyoruz. Fragmanda bunun dışında herhangi bir detay yer almasa da Netflix tarafından yayınlanan yeni resim, Emma’nın yolculuğunda kendisine eşlik eden diğer karakterleri de gösterdi.

Netflix’in paylaştığı resme göre Emma’nın da içinde bulunduğu uzay gemisinde bir Rus kozmonot ve mühendis olan Misha Popov, İngiliz-Gana kökenli botanist olan Kwesi Weisberg-Adebayo, Hindistan Hava Kuvvetleri savaş pilotu Ram Arya ve Çinli kimyager ve astronot Lu Want bulunuyor.

Netflix’te yer alan detaylara göre Away, çok da uzak olmayan bir gelecekte, Mars’a insanlı bir uzay aracı gönderiliyor. Çeşitli ülkelerden gelen astronotlar her şey yolunda giderse 3 yıl boyunca Dünya’dan uzak yaşayacaklar. Bu maceraları sırasında astronotların hem Dünya’daki hem de uzaydaki ilişkileri büyük bir sınava tabi tutulacak.

Fragmanıyla ilk kez karşımıza çıkan Away, Jessica Goldberg ve Andrew Hinderaker tarafından yapıldı. İlk sezonu 10 bölüm olarak karşımıza çıkacak yapım, farklı bölümlerde 5 farklı yönetmen tarafından yönetildi. Away’in oyuncu koltuğunda Hilary Swank, Josh Charles, Ato Essandoh, Mark Ivanir ve Ray Panthaki gibi birçok ünlü isim bulunuyor. Away, 4 Eylül 2020 tarihinde Netflix’te yayınlanacak.