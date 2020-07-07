Black Widow filminin yönetmeni olan Cate Shortland, filmden ilk kritik bilgiyi verdi. Spoiler almak istemediği halde merakından habere tıklayanlar için bu bilgiyi haberimizin devamına sakladık.

Marvel Sinematik Evreni (MCU), Avengers: Endgame ile Iron Man, Captain America ve Black Widow gibi önemli Avengers üyelerine veda etti ve bu nedenle Marvel, MCU’nun 4. aşamasında herhangi bir yeni Avengers filmi duyurmadı. Zira yeni bir Avengers filmi çekebilmek için önce yeni bir süper kahraman takımı oluşturmak gerekiyor.

Marvel, 1 Mayıs’ta vizyona girmesi planlanan ancak koronavirüs nedeniyle vizyon tarihi kasıma ertelenen Black Widow filminde Scarlett Johansson’ın canlandırdığı Natasha Romanoff’u ilk kez bir solo filmde karşımıza çıkaracaktı. Tahmin edebileceğiniz gibi film, Black Widow Endgame’de öldüğü için geçmişte geçecek.

Marvel hayranları, Black Widow filminin bir başlangıç hikayesi olacağını ve Black Widow’un nasıl ortaya çıkıp S.H.I.E.L.D’ın radarına girdiğini göstereceğini düşünüyorlardı. Ancak en azından filmin yönetmeni Cate Shortland’e göre böyle bir şey gerçekleşmeyecek ve hayranlar, hikayeyi 4. aşamaya bağlayan yeni bir senaryo ile karşılaşacaklar.

Captain America yani Steve Rogers, Endgame’in sonunda kalkanını Falcon’a yani Sam Wilson’a vererek yeni Cap’in kim olacağını göstermişti. Bununla birlikte Iron Man’in ya da Black Widow’un yerine hangi kahramanların geçeceğini bilmiyoruz. Yani en azından şu ana kadar bilmiyorduk.

Empire’a bir röportaj veren Black Widow’un yönetmeni Cate Shortland, “O (Kevin Feige), hayranların bir başlangıç hikayesi beklediğini biliyordu ve herkesi ters köşe yapmak istedi.” diyerek beklediğimiz gibi bir orijin hikayesi görmeyeceğimizi kesinleştirdi.

Lafı Black Widow’un kardeşi Yelena Belova karakterini canlandıracak Florence Pugh’a getiren Shortland, “Pugh’un bu kadar iyi bir iş çıkaracağını bilmiyorduk. İyi bir iş çıkaracağını biliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk. Scarlett zarif bir şekilde copu ona verecek ve yeni bir kadın süper kahraman hikayesi izleyeceğiz” diyerek Yelena Belova’nın yeni Black Widow olacağını söylemiş oldu.

Marvel’ın yeni bir Avengers ekibi oluşturmak için yeni karakterlere ihtiyacı olduğunu düşünürsek Nat’in kardeşinin yeni Black Widow olması çok da şaşırtıcı olmayabilir. Bununla birlikte Nat, Iron Man 2’den bu yana MCU’nın en önemli parçalarından biri haline geldi. Belova kendini Marvel hayranlarına beğendirebilecek mi? Bekleyip göreceğiz. Bu arada Black Widow'un Avengers: Endgame'deki alternatif ölüm sahnesini hala izlemediyseniz sizleri şuradaki haberimize alabiliriz.