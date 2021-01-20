Netflix'in CEO'su Reed Hastings, çevrimiçi yayın platformları arasında en büyük rakiplerinden biri olan ve her geçen gün abone sayısını artırmaya devam eden Disney+ hakkında açıklamalarda bulundu.

Çevrimiçi yayın platformları arasındaki rekabet her geçen gün artıyor. Ülkemizde yerel platformların sayısının artışıyla birlikte yerel olarak artan rekabetin bir benzeri, global yayın platformları arasında da yaşanıyor. Pazardaki en büyük rakiplerin başında ise Netflix ve Disney+ rekabeti geliyor.

Netflix'in tüm dünyada uzun zamandır yayına devam etmesinin yanında Disney+ yaklaşık 1,5 yıldır yayında ve üstelik halen daha Netflix kadar geniş bir ağı yok. Ancak buna rağmen, yayına başladığı Kasım 2019 tarihinden bu yana platformun izleyici kitlesi oldukça yüksek bir ivmeyle artış gösterdi.

Disney+'ın şu an için abone sayısı 83 milyonu aşmış durumda. Netflix'de ise bu rakam tahmin edebileceğiniz üzere çok daha yüksek; yaklaşık olarak 204 milyon. Ancak bu noktada etkileyici olan, Disney+ın bu abone sayısına yalnızca 14 ayda ulaşmış olması.

'Disney'in harika hikayeleri var':

Disney+'ın bu başarılı yükselişi ile ilgili bir açıklama yapan Netflix CEO'su Reed Hastings, 'Disney'in yaptığı şey gerçekten çok etkileyici. Üstelik bu bize, güzel hikayelere aç olan izleyicilerin çok daha fazla içerik için daha fazla ödemeye hazır olduğunu gösteriyor ve Disney'in harika hikayeleri var' şeklinde konuştu.

Rekabetin hem her iki platform için hem de izleyiciler için her zaman olumlu olacağını ifade eden Hastings, 'Disney'in bu başarısı bizim heyecanımızı da artıyor, içerik bütçemizi yükseltmek ve üye sayımızı artırmak için daha büyük bir heyecanla çalışıyoruz. Disney ve Netflix'in diziler ve filmler için birbirleriyle böyle yarışması herkes için çok iyi olacak. Örneğin aile animasyonlarında onları yakalayabilme ve hatta zamanla geçme konusunda oldukça istekliyiz, ancak tabii ki bunun için önümüzde çok yolumuz var. Ayrıca genel eğlence içerikleri konusunda liderliğimizi korumaya devam etmek istiyoruz. Bu noktada örneğin Bridgerton gibi bir içeriği yakın zamanda Disney'den görebileceğinizi sanmıyorum.' ifadelerini kullandı.

Peki sizler Netflix'in CEO'sunun açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Disney+ henüz ülkemizde yok, ancak tahminlere göre 2021'de bu platformu ülkemizde görmeyi bekliyoruz. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.