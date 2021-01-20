Netflix, bir süredir üzerinde çalıştığı "Karışık Oynat" isimli özelliğini akıllı televizyonlarda test etmeye başladı. Bu özellik, ne izleyeceğini bulmakta zorluk çeken kullanıcıların, sadece bir tuş ile yepyeni bir içerikle tanışmasını sağlıyor. Yapay zeka destekli özellik, kullanıcının geçmişteki hareketlerine göre çalışıyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, uzunca bir süredir kullanıcıların içerik bulmasını kolaylaştıracak arayışlar içerisinde. Hatta şirketin, bu bağlamda geliştirmekte olduğu "Shuffle Play", yani "Karışık Oynat" isimli bir özellik olduğu zaten biliniyordu. Yaşanan son gelişmeler, bu özelliğin çeşitli cihazlara ulaşmaya başladığını, 2021 yılı içerisinde de tüm kullanıcılara ulaşacağını gösteriyor.

Netflix'te sayısız içerik olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Hal böyle olunca da kullanıcılar, hangi içeriğin kendilerine uygun olduğunu anlamakta güçlük çekiyorlar. Hatta izleyecek içerik bulamadıkları için Netflix aboneliğini iptal eden kullanıcılar bile mevcut. Platform geliştiricilerinin Karışık Oynat olarak isimlendirdiği özellik de tam olarak bu sorunu ortadan kaldırıyor. Peki bu özellik, kullanıcılara neler sunuyor?

Karışık Oynat, kullanıcının beğenebileceği bir içeriğin doğrudan izlenmesini sağlayacak

Netflix'in bir süredir üzerinde çalıştığı yeni özellik, kullanıcıların aktivitelerine göre çalışan bir yapay zekadan ibaret. Ne izleyeceğini bulamayan bir kullanıcı, Netflix'e eklenecek yeni bir buton sayesinde yepyeni bir içeriğe saniyeler içerisinde ulaşacak. Bu içerik, kullanıcının daha önce izlediği yapımlara göre belirlenecek. Bu bağlamda daha önce incelediğiniz bir yapıma ya da listenize ekleyip de henüz izlemediğiniz içeriklere de ulaşma ihtimaliniz bulunacak.

Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre Karışık Oynat, şu an için sadece akıllı televizyon uygulamalarında test ediliyor. Ancak kaç televizyona bu özelliğin ulaştığı şu an için bilinmiyor. Kullanıcı geri bildirimlerini almaya başladıklarını söyleyen platform, ilk yorumların olumlu olduğunu belirtmekle yetindi. Netflix, özelliğin test aşamasının biraz daha genişletilip, 2021 yılı içinde de tüm kullanıcıların bu özellikten faydalanabileceklerini vurguluyor.