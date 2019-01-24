Her ne kadar eleştirmenlerden geçer notlar alamasa da oldukça başarılı izlenme rakamlarına ulaşan Hakan: Muhafız için 2. sezon tarihi bekleniyor.

Netflix'in Türk yapımı ilk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız, geçtiğimiz günlerde gelen Sinem Kobal transferi haberiyle dikkatleri bir kez daha üstüne çekmişti.

Yapımın gördüğü ilgiden memnun olan Netflix, geçtiğimiz haftalarda dizinin 3. ve 4. sezonuna onay vermişti. Yeni sezonları heyecanla beklenen Hakan: Muhafız'ın 2. sezon bölümlerinin ne zaman geleceği de heyecanla bekleniyor.

Çağatay Ulusoy, Okan Yalabık, Ayça Ayşin Turan, Mehmet Kurtuluş, Hazar Ergüçlü gibi dev isimlerin rol aldığı dizinin en azından 4. sezona kadar süreceğini biliyoruz.

Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi kitabından uyarlanan Hakan: Muhafız'da 'ölümsüzlerin' hikayesinin ne zaman devam edeceği resmen açıklanmadı. Buna karşın Netflix'e yakın kaynaklar, dizinin yaz aylarının hemen ardından ağustos veya eylül gibi yeni sezonuyla karşımızda olacağını söylüyor.