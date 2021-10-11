1955’in İstanbul’unda geçen Netflix dizisi Kulüp’ten ilk fragman geldi. Birçok nostaljik detaya ve sürükleyici bir konuya sahip olan dizinin çıkış tarihi ise 5 Kasım.

Netflix’in Türkiye yapımlarından en yenisi olmaya hazırlanan ‘Kulüp’ dizisinin ilk fragmanı bugün yayınlandı. Buram buram eski İstanbul kokan ve yeni nesli hiç tanımadıkları bir Türkiye’ye götürecek olan dizi, kasım ayına damgasını vuracak yapımlardan biri olacak gibi görünüyor.

Oyuncu kadrosundaGökçe Bahadır, Fırat Tanış ve Salih Bademci gibi isimlerin yer aldığı yapım, 1955’in İstanbul’unda geçen oldukça çekici bir temaya sahip. Zamanın detaylarını fragmanında da görebildiğimiz Kulüp, 5 Kasım’da Netflix’teki yerini alacak.

Kulüp’ün nostalji festivali tadındaki fragmanı:

Fragmandan da gördüğümüz üzere Kulüp, eski İstanbul’a ait birçok detayı kusursuz bir şekilde taşıyor. İstiklal Caddesi ve Galata Kulesi’nin eski hali buna örnek olarak gösterilebilir. Dizinin konusu ise bir hayli sürükleyici görünüyor. Hapisten yeni çıkan Musevi kökenli bir anne olan Matilda, İstanbul’un o zamanki en popüler gece kulüplerinden birinde çalışmakta. Matilda’nın yetimhanede büyümüş kızı Raşel ise annesi hapisten çıkıp gelene kadar annesinin varlığından bihaber.

Kızı ile geç olsa da yakın bir ilişki kurmak için çabalayan Matilda, bir yandan da kızını Pera’nın belalı bir isminden uzak tutmaya çalışıyor. Çalıştığı kulübün kaprisli patronu ve bir çalışanıyla da uğraşmak zorunda kalan Matilda, çalışanlar için can sıkıcı bir yer olan kulübe girişiyle ortama yepyeni bir hava kazandırıyor.

Yönetmen koltuğunu Seren Yüce ve Zeynep Günay Tan’ın paylaştığı Kulüp, 5 Kasım’da izleyiciyle buluşacak.