Ekim 2025: Netflix'e Gelecek Yeni Dizi ve Filmler

Netflix Türkiye, ekim boyunca platforma eklenecek film ve dizileri açıkladı. Aboneler, önümüzdeki ay da yeni içeriklere doyacak.

Ekim 2025: Netflix'e Gelecek Yeni Dizi ve Filmler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Netflix, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en popüler film ve dizi platformları arasında yer alıyor. Netflix’e her ay düzenli olarak yeni film ve dizilerin eklendiğini görüyorduk. Şimdi ise Netflix Türkiye, **ekim boyunca platforma eklenecek yeni içerikleri, tarihleri ve detaylarını **bizlerle buluşturdu.

Ekim ayı, ülkemizdeki Netflix aboneleri için dolu dolu geçecek. Sevilen dizi The Witcher’ın yeni sezonu, yeni Türk dizisi Enfes Bir Akşam, A House of Dynamite’tan Steve’e kadar yepyeni filmler, yeni animasyonlar ve belgeseller dahil olmak üzere birçok yapımın Netflix’e eklendiğini göreceğiz.

Netflix'e eklenecek yeni dizi ve filmler (Ekim 2025)

Diziler

witc

  • Canavar: Ed Gein'in Hikayesi - 3 Ekim 2025
  • Enfes Bir Akşam - 10 Ekim 2025
  • The Diplomat: 3. Sezon - 16 Ekim 2025
  • Nobody Wants This: 2. Sezon - 23 Ekim 2025
  • The Witcher: 4. Sezon - 30 Ekim 2025

Filmler

film

  • A House of Dynamite - 24 Ekim 2025
  • Ballad of a Small Player - 29 Ekim 2025
  • Steve - 3 Ekim 2025
  • 10 Numaralı Kamara - 10 Ekim 2025

Belgeseller

belge

  • Victoria Beckham - 9 Ekim 2025
  • Mükemmel Komşu - 17 Ekim 2025
  • Gerçekten Korkmaya Hazır mısınız? - 7 Ekim 2025

Çocuk ve Aile

çocuk

  • GUPİ - 30 Ekim 2025
  • Bay ve Bayan Kıl - 17 Ekim 2025

Canlı etkinlik

  • WWE Crown Jevel 2025 - 17 Ekim 2025

Ekimde gelecek dizilerden öne çıkanlar

Enfes bir akşam

  • Çıkış tarihi: 10 Ekim 2025 Oyunu değiştirebilen kazanır. Bir yanda, hayata sıfır noktasından gelmiş, çok sert ve güçlü hamlelerle, oldukça varlıklı ve başarılı olmuş Osman... Diğer yanda, nesillerdir varlıklı ve denizci bir ailenin temsilcisi, diplomasi üstadı Nihal... Bu hikaye, eski para ile yeni paranın savaşının, güçle aklın çarpışmasının ve iki sert karakterin aşık olmalarının hikayesi.

The Witcher: 4. Sezon

  • Çıkış tarihi: 30 Ekim 2025

Liam Hemsworth'ü Geralt olarak göreceğimiz The Witcher 4. sezon ay sonu Netflix'e geliyor. Sezon, Netflix tarafından şöyle özetleniyor: "Üçüncü sezonun kıtalarını sarsan olaylarının ardından Geralt, Yennefer ve Ciri, kendilerini şiddetli bir savaş ve sayısız düşman tarafından ayrılmış bulurlar. Yolları ayrılıp hedefleri keskinleştikçe, yolculuklarına katılmak için can atan beklenmedik müttefiklerle karşılaşırlar. Ve eğer bu buldukları aileleri kabul edebilirlerse, sonsuza dek yeniden bir araya gelme şansları olabilir."

Ekimde gelecek filmlerden öne çıkanlar

A House of Dynamite

  • Çıkış tarihi: 24 Ekim 2025 ABD'yi hedef alan kimliği belirsiz bir füzenin fırlatılması, bundan kimin sorumlu olduğu ve nasıl bir önlem alınacağı konularında zamanla yarışılan bir sürecin fitilini ateşler.

Ballad of a Small Player

  • Çıkış tarihi: 29 Ekim 2025 Makao'nun pırıltılı kumarhanelerinde geçmişinden ve borçlarından kaçan bir kumarbaz, bakara masasındaki gizemli kadından çok etkilenir.

Steve

  • Çıkış tarihi: 3 Ekim 2025 Yoğun bir gün geçiren bir çocuk ıslahevi müdürü, öğrencilerini hizaya sokmak için uğraşırken bir yandan da kendi sorunlarıyla baş etmeye çalışır.
Netflix

