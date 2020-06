Netflix’in Eurovision Filminin Çıkış Tarihi Açıklandı

Netflix, bu sene koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen Eurovision yarışmasından yola çıkarak yeni bir film çekti. Bir grubun Eurovision'a olan yolculuğunu anlatan Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga, 26 Haziran'da Netflix'te yerini alacak. Filmin kadrosunda Will Ferrell ve Rachel McAdams gibi isimler bulunuyor.

Bu sene tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, günlük hayattaki dengeleri bozdu. Salgından dolayı bu sene içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerin birçoğu ertelendi veya sanal ortamda yapılmasına karar verildi. Hatta tamamen iptal edilen etkinlikler de oldu. İptal edilen etkinliklerden biri de her sene gerçekleştirilen uluslararası şarkı yarışması Eurovision Song Contest'ti. Eurovision'un iptali birçok müzik tutkununu hayal kırıklığına uğratmış olsa da iyi haber Netflix'ten geldi. Netflix, Eurovision'un bu sene gerçekleştirilememesini fırsat bilerek film çekmeye karar verdi. Kasabada yaşayan iki şarkıcının Eurovision hayallerini anlatan Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga, 26 Haziran'da Netflix ekranlarında yerini alacak. Netflix'in yeni filmi Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga fragmanı: Netflix'in yeni filmi; bir yandan Eurovision hasretimizi ortaya çıkarsa da eğlenceli replikleriyle izleyenleri kahkahaya boğacak. Yönetmen koltuğunda David Dobkin'in oturduğu filmde oldukça ünlü isimler karşımıza çıkıyor. Will Ferrell ve Rachel McAdams'ın başrollerini üstlendiği filmde Dan Stevens, Pierce Brosnan, Natasia Demetriou, Jamie Demetriou, Demi Lovato, Ólafur Darri Ólafsson gibi isimler bu ikiliye eşlik ediyor. Will Ferrell ve Rachel McAdams'ın etrafında şekillen film, izleyicilere eğlenceli bir 2 saat sunuyor. İkili, birlikte küçük bir yerde sahneye çıkan iki şarkıcının Eurovision'a kadar dayanan hikâyesini gözler önüne seriyor. Fire Saga adındaki müzik grubu, İzlanda adına bu uluslararası müzik yarışmasında kozlarını paylaşacak. Asla kazanamayacakları iddia edilen Fire Saga'nın nasıl bir yol izleyeceği izlemeye değer. İLGİLİ HABER Devletin 'Çok Gizli' Belgeleri, Artık Tamamen İnternetsiz Bilgisayarlarda Yazılacak Her sene milyonlarca kişinin heyecanla izlediği Eurovision bu sene yapılamayacak olsa da Netflix'in bu durumu telafi etmeye çalışması müzik tutkunlarının ilgisini çekmiş gibi gözüküyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga filmine 26 Haziran'dan itibaren Netflix'ten ulaşabilirsiniz.

