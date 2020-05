1956 yılından beri kesintisiz olarak devam eden küresel şarkı yarışması Eurovision, bu yıl Koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edilmişti. Netflix bu boşluğu bir komedi programıyla kapatmayı planlıyor. İlk performans, Rachel McAdams ve Will Ferrell'dan geldi.

Türkiye geçtiğimiz sekiz yıldır Eurovision şarkı yarışmasına katılmasa bu ünlü müzik yarışmasını unutan olmadı. Sertab Erener ile gelen birincilik, herkesin hafızasında yer yetti. Eurovision maceramızın bitişini 2012 yılında Can Bonomo ile yapsak da, artık izlemesi eskisi kadar heyecan vermese de yarışmayı hala takip edenler var.

Eurovision’a Koronavirüs engeli

Devam eden koronavirüs pandemisi nedeniyle, 2020'de Eurovision Şarkı Yarışması’nın düzenlenmemesine karar verildi. En önemli şeyin sosyal mesafe ve sosyal izolasyon olduğu bu günlerde küresel çapta bir etkinliğin düzenlenmesi söz konusu olamazdı elbette.

Türkiye ilk defa 1975 yılında Eurovision’a dahil olsa da, ünlü şarkı yarışması 1956 yılından beri kesintisiz olarak her yıl düzenleniyor. Küresel müzik yarışması yarım yüzyılı aşkın bir süredir kitleleri heyecanlandırmaya devam ediyordu. Dünya giderek daha fazla çevrimiçi hale geldikçe, yıllık performans şovları internette hızlıca yayılır oldu.

Netflix bu boşluğu doldurmaya geliyor

Eurovision’sız bir yıl nasıl olur diyen hayranlar, bu yıl Netflix’te yayınlanacak olan Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga isimli komedi programını seyredebilir. Komedi programının oyuncu kadrosunda Rachel McAdams, Pierce Brosnan, Dan Stevens, Demi Lovato ve aynı zamanda ortak yazarlardan da olan Will Ferrell olacak.

Kulağa tuhaf gelse de yayınlanan fragmandan anlaşıldığı üzere Netflix, izleyicilerin hem Eurovision özlemini giderecek hem de kahkahalara boğacak. Programın haziran ayında ünlü platformda yerini alacağını duyuran fragmanda ‘Volcano Man’ adlı şarkıyı seslendiren Will Ferrell ve Rachel McAdams yer aldı. Diğer isimlerin performansları ve yarışmayı kimin kazanacağı merak konusu.