Netflix, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni bilim kurgu dizisi Snowpiercer'ın tanıtım afişi ve resmi fragmanını paylaştı. 25 Mayıs'ta ilk 10 bölüm, ardından da haftalık bölümler halinde yayınlanacak dizi, konu ve aksiyon dolu oluşu ile izleyenlerin beğenisini kazanacak gibi görünüyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, uzunca bir süredir hayatımızın içerisinde. Milyonlarca aktif kullanıcıya sahip olan platform, tüketicilere istedikleri her türden film ya da diziye diledikleri gibi erişebiliyorlar. Üstelik Netflix tarafından hazırlanan özellikle de bazı orijinal içerikler, dünya çapında büyük bir popülariteye sahip olarak milyonlarca kişi tarafından bir solukta izleniyor.

Netflix'in bir süredir üzerinde çalıştığı yeni bir bilim kurgu dizisi var. Snowpiercer isimli bu dizi, 25 Mayıs'ta yayınlanacak ve izleyicilere aksiyon dolu bir deneyim yaşatacak. Dizi, genel yapısının yanı sıra konusuyla da Netflix kullanıcılarını kendisine bağlayacak gibi görünüyor. Netflix şimdiyse, Snowpiercer'ın afiş ve resmi fragmanını paylaştı.

Snowpiercer, bilim kurgu türü dizi ve filmlerinde sıkça tercih edilen buzul çağını anlatıyor. Dünyanın dört bir yanını kaplayan buzullar, Snowpiercer'ta da karşımıza çıkıyor ve hayatta kalan son insanların hayatlarına eşlik ediyoruz. Bu insanlar, dünyanın çevresini dolaşan 1.001 vagonlu bir trenin içerisinde yaşamak zorundalardır ancak konu kısıtlı bir alan olduğunda bu hayli zorlayıcıdır. İşte dizide, bu zorlu yaşam mücadelesi çarpıcı bir şekilde anlatılacak.

İşte Netflix'in Snowpiercer için hazırladığı tanıtım afişi

Snowpiercer'in başrolleri Jennifer Connelly ve Daveed Diggs tarafından paylaşılıyor. Bu ikiliye ise Alison Wright, Mickey Sumner, Susan Park, Iddo Goldberg, Lena Hall ve Jaylin Fletcher gibi popüler isimler eşlik ediyor. Kimi popüler yapımların altında ismi bulunan James Hawes ise Snowpiercer'ın yönetmenlik koltuğunda oturuyor. Dizi, sadece konusu ile değil kadrosu ile de çok konuşulacak gibi görünüyor.

Şimdi sizleri Snowpiercer için hazırlanan fragman ile buluşturacağız. Netflix tarafından paylaşılan bu fragman, diziyle ilgili bazı ipuçları verirken 1.001 vagonlu bir trende yaşamak zorunda kalan son insanların, tren içerisindeki dengeyi korumalarının aslında ne kadar zor olduğunu ortaya koyuyor. Dilerseniz hemen, fragmana geçelim.

Snowpiecer'ın etkileyici fragmanı ise şöyle

Snowpiecer'ın ilk 10 bölümü, 25 Mayıs itibarıyla gösterime girecek. Böylelikle izleyiciler, Netflix'in yeni bilim kurgu filmi ile tanışmış olacaklar. Ayrıca Netflix bu kez, çoğu zaman uygulamadığı bir yöntem uygulayarak haftalık bölümler yayınlayacak. Yani bu dizinin hayranları, birinci sezonu bir solukta bitiremeyip, her hafta Snowpiecer heyecanı yaşayacaklar.