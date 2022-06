Dünyanın en popüler dijital yayın platformlarından biri olan Netflix, açtığınız zaman içinde kaybolacağınız sayısız film seçeneğine sahip. Ne izlesem diye saatlerce vakit harcamadan hemen keyifli vakit geçirmeye başlamanız için farklı türlerden 30 Netflix film önerisini listeledik ve kısaca hikayelerinden bahsettik.

İşten ya da okuldan yorgun argın eve geldiniz ve tek istediğiniz Netflix’ten bir film izleyerek uyumadan önceki birkaç saatinizi olabilecek en keyifli şekilde geçirmek. Güzel bir fikir ama eğer ne izleyeceğinizi bilmiyor ve Netflix’te ne izlesem diye ana sayfada geziniyorsanız en az bir film süresini film seçmek için harcayabilirsiniz. Netflix ve benzeri yayın platformları kullanıcılarına sayısız seçenek sundukları için bu içerik bolluğu bazen can sıkıcı olabiliyor.

Netflix Türkiye’de istediğiniz her filmin olmaması da bu arama sürecini biraz zorlaştırabilir. Aynı şekilde bazı kült filmlerin de bu platformda yayınlandığını bilmiyor olabilirsiniz. Merak etmeyin, her işin bir kolayı var. Sizin için Netflix’te hemen açıp izleyebileceğiniz her türden 30 filmi listeledik. Filmlerden bazılarını zaten izlemiş olabilir ve tekrar izlemek isteyebilir ya da bazılarını ilk kez duyacak olabilirsiniz. Gelin tüm bu filmlere ve hikayelerine biraz yakından bakalım.

Netflix’te izleyebileceğiniz farklı türlerde film önerileri:

Aksiyon:

Gerçek bir efsane: The Lord of the Rings serisi

Yıl: 2001

Tür: Aksiyon, Fantastik, Macera

Oyuncular: Elijah Wood, Sean Astin, Ian McKellen

Yönetmen: Peter Jackson

IMDb: 8,8

Yakın zamanda dizisi ile de izleyici karşısında çıkacak olan J. R. R. Tolkien imzalı fantastik roman serisi The Lord of the Rings, Türkçesi ile Yüzüklerin Efendisi’nin Peter Jackson tarafından sinemaya uyarlanmış serisi 2001, 2002, 2003 yıllarında vizyona girdi ve her bir film, sayısız Oscar ödülünün yanı sıra izleyicilerden de tam not aldı.

Nazilere Tarantino yorumu: Inglourious Basterds

Yıl: 2009

Tür: Aksiyon, Tarih

Oyuncular: Brad Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz

Yönetmen: Quentin Tarantino

IMDb: 8,3

Sıra dışı filmlerin yönetmeni Quentin Tarantino, Inglourious Basterds filminde İkinci Dünya Savaşı’na ve Nazilere odaklanıyor. Avrupa’da Nazilere karşı örgütlenen bir grup Yahudinin hikayesi üzerinden Tarantino tarihi baştan yazıyor ve tarihin gördüğü en büyük zulümlerden birini kendi benzersiz kalemi ile süslüyor.

Tony Montana efsanesi: Scarface

Yıl: 1983

Tür: Aksiyon, Dram

Oyuncular: Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Steven Bauer

Yönetmen: Brian De Palma

IMDb: 8,3

Al Pacino’nun adını dünya sinemasının efsane oyuncularından biri olarak altın harflerle yazdırdığı Scarface filminde Kübalı bir göçmenin Amerika maceralarını izliyoruz. Miami’ye göç eden Kübalı suçlu Tony Montana, burada da bildiği işi yapar ve bir uyuşturucu kartelinin yanına girer. Hırslı mücadelesi sonunda bu kirli dünyanın en tepesine kadar yükselecektir.

Bu maskenin altında bir fikir var: V for Vendetta

Yıl: 2005

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu

Oyuncular: Natalie Portman, Hugo Weaving, Stephen Rea

Yönetmen: James McTeigue

IMDb: 8,2

2020 yılının İngiltere’sinde geçen V for Vendetta filmi, karanlık bir gelecek öngören yapımlar arasındadır. Bu karanlık dünya baskıcı bir düzenin altında ezilmektedir ancak her zaman olduğu gibi başkaldıran birileri vardır. Alan Moore’un aynı isimli romanından uyarlanan filmde, isyanın lideri V ile masum bir genç kız olan Evey arasında yaşananlar zaten kıvılcımı hazır olan ateşi harlayacaktır.

Dünyada kalan tek insan: I Am Legend

Yıl: 2007

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu

Oyuncular: Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan

Yönetmen: Francis Lawrence

IMDb: 7,2

Dünyaya korkunç bir virüs yayılmıştır. Bu virüsün bulaştığı kişiler ya ölmüş ya da korkunç yaratıklara dönüşmüştür. Bu dünyada hayatta kalan tek kişi ise bilim insanı Robert Neville’dır. Kendi gibi hayatta kalan insanları ararken bir yandan da virüsün tedavisi için çalışan Neville için zaman daralmakta ve dünya eskisinden daha kötü hale gelmektedir.

Dram:

Umut dolu bir mahkum hikayesi: The Shawshank Redemption

Yıl: 1994

Tür: Dram

Oyuncular: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton

Yönetmen: Frank Darabont

IMDb: 9,3

Korku edebiyatının usta kalemi Stephen King’in aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan The Shawshank Redemption ya da bilinen adıyla Esaretin Bedeli filminde, bir mahkum hikayesi izliyoruz. Suçsuz yere hapse atılan Andy karakteri üzerinden hem Amerikan hapishanelerinin kirli dünyasını görüyor hem de ister istemez hayat hakkında umutlanıyoruz.

Kalbi güzel adam: Forrest Gump

Yıl: 1994

Tür: Dram, Komedi

Oyuncular: Tom Hanks, Gary Sinise, Robin Wright

Yönetmen: Robert Zemeckis

IMDb: 8,8

Winston Groom’un aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan Forrest Gump filminde, dünyanın en güzel kalbini taşıyan düşük zekalı Forrest Gump’ın hikayesini izliyoruz. Forrest Gump’ın çocukluğundan başlayarak anlatılan hikaye, aslında içinde Amerika Birleşik Devletleri’nin yakın tarihinden sayısız detay barındıran bir öyküye dönüşüyor.

Çocuğumu kurtarın: Saving Private Ryan

Yıl: 1998

Tür: Dram, Tarih

Oyuncular: Ryan Hurst, Tom Hanks, Tom Sizemore

Yönetmen: Steven Spielberg

IMDb: 8,6

Ülkemizde Er Rayn’ı Kurtarmak adı ile bilinen Saving Private Ryan filminin yönetmen koltuğunda sinemanın usta ismi Steven Spielberg bulunuyor. İkinci Dünya Savaşı’nda üç oğlunu kaybetmiş bir annenin en azından bir oğlunu kurtarma isteği ile yola çıkan ekip, savaşın en kanlı anlarında genç bir çocuğun hayatını kurtarmak için mücadele edecektir.

Amerika’nın utancı: Django Unchained

Yıl: 2012

Tür: Dram, Western

Oyuncular: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio

Yönetmen: Quentin Tarantino

IMDb: 8,4

Sıra dışı filmlerin yönetmeni Quentin Tarantino imzalı Django Unchained filminde, Amerika Birleşik Devletleri yakın tarihinde kara bir leke olan kölelik işleniyor. Ödül avcısı Dr. King Schultz ile köle Django’nun yolları kesiştikten sonra birlikte girdikleri maceralar sırasında herkesin istediği farklı olsa da Django’nun tek amacı, başka bir zengine köle olarak satılan karısını kurtarmaktır.

Irkçılıktan uzak bir seyahat: Green Book

Yıl: 2018

Tür: Dram, Biyografi

Oyuncular: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini

Yönetmen: Peter Farrelly

IMDb: 8,2

Bugün bile hala devam etmekte olan ABD’deki ırkçılık üzerine yapılmış en başarılı filmlerden biri olarak kabul edilen Green Book filminde İtalyan asıllı Tony ile siyahi piyanist Dr. Don Shirley’nin hikayesini izliyoruz. Büyük bir turneye çıkan Dr. Don Shirley, şoför olarak Tony’yi işe alır. Tony, The Green Book isimli siyahiler için güvenli bir güzergah hazırladığı zaman ikilimiz sayısız macera yaşayacakları bir yolculuğa çıkar.

Animasyon:

Dünyayı kurtaracak olan aile: The Mitchells vs the Machines

Yıl: 2021

Tür: Animasyon, Komedi, Aile

Yönetmen: Michael Rianda, Jeff Rowe

IMDb: 7,6

Ülkemizde Ailem Robotlara Karşı adıyla da bilinen The Mitchells vs the Machines animasyon filminde, teknoloji insanlığa meydan okuyor. Yıllardır hayalini kurduğu sinema okulunu kazanınca Katie’yi okula bırakmak için tüm ailesi yola çıkar. Bu keyifli yolculuk sırasında robotların dünyayı ele geçirdiğini öğrenirler. Bu kendi halindeki ailemizin yeni görevi, dünyayı robotlardan kurtarmak olur.

Kahramansız kötü olmaz: Megamind

Yıl: 2010

Tür: Animasyon, Komedi, Macera

Yönetmen: Tom McGrath

IMDb: 7,3

Dünyanın en zeki kötüsü Megazeka’nın tek amacı, Metro Man’i yenmek ve Metro City’yi ele geçirmektir. Metro Man’in yanlışlıkla ölmesi ise Megazeka’yı hiç mutlu etmez çünkü bir kahraman olmadan kötü olmanın anlamı yoktur. O da kendi kahramanını yaratmaya karar verir. Ancak kötünün yarattığı kahraman ondan da kötü çıkınca bu sefer roller değişir ve şehri kurtarma görevi Megazeka’ya düşer.

Oyuncu bir bukalemun: Rango

Yıl: 2011

Tür: Animasyon, Macera

Yönetmen: Gore Verbinski

IMDb: 7,2

Rango, oyuncu olmak isteyen ancak kişilik problemleri nedeniyle başarılı bir kariyere sahip olamamış bir bukalemundur. Rango’nun yolu eski bir vahşi batı kasabasına düşünce özgüvensiz bukelamunumuz bir anda kasabanın şerifi olur. Ancak işler elbette beklediği gibi gitmez ve kasabanın belalı tipleri bir anda şerif Rango’nun en büyük düşmanları haline gelirler.

Mağara dönemi ailesi: The Croods

Yıl: 2013

Tür: Animasyon, Komedi, Macera

Yönetmen: Chris Sanders, Kirk De Micco

IMDb: 7,2

Çok ama çok eski bir zamanda mağara döneminde yaşayan The Croods ailesinin evi olan mağara, bir gün deprem sonucunda yıkılır. Yıllardır bulundukları yerden ayrılmamış olan ailemiz yeni bir yuva için yola çıktıkları zaman kendilerini hiç tanımadıkları bir dünyanın içinde bulurlar. Bu dünya tehlikelerle dolu olduğu gibi ailenin genç kızı Eep için de hayatında ilk kez tanışacağı aşk ile süslenmiştir.

Sevimli bir noel öyküsü: The Polar Express

Yıl: 2004

Tür: Animasyon, Macera, Aile

Yönetmen: Robert Zemeckis

IMDb: 6,6

Noel temalı en başarılı animasyon filmlerden biri olan kabul edilen The Polar Express filminde, artık Noel Baba’ya inanmayan bir çocuğun hikayesini izliyoruz. Noel Baba’yı bizzat görmek için ilk Kutup Ekpresi’ne atlayan küçük çocuk, bu uzun yolculuk sırasında hayal bile edemeyeceği mucizelerle karşılaşır. Filmdeki pek çok farklı karakter usta oyuncu Tom Hanks tarafından seslendirilmiştir.

Korku:

Çocukların en büyük kabusu: It

Yıl: 2017

Tür: Korku, Gerilim

Oyuncular: Bill Skarsgård, Jaeden Martell, Finn Wolfhard

Yönetmen: Andy Muschietti

IMDb: 7,3

Korku edebiyatının usta kalemi Stephen King’in aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan It filminin 2019 yapımı bir de devam filmi bulunuyor. Maine’de küçük bir kasabada yaşayan ve yaşıtlarından biraz farklı olan 7 çocuğunun hikayesinin anlatıldığı film, korkulara göre şekil değiştirebilen Pennywise isimli bir yaratığın ortaya çıkması ile tüyler ürpertici bir hal alıyor.

İnsanın olmadığı bir bölge: Annihilation

Yıl: 2018

Tür: Korku, Bilim Kurgu, Gerilim

Oyuncular: Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Gina Rodriguez

Yönetmen: Alex Garland

IMDb: 6,8

Anormal faaliyetler gerekçesiyle yıllar önce hükümet tarafından kapatılmış olan Area X isimli bir bölgede zaman içinde insan izi silinmiştir. Bölgeye keşfe giden 11 ekibin tamamının da başına gizemli olaylar gelmiştir. Bölgeye giden 12. ekipte işler değişir ve bölgenin bütün akıl almaz sırları bir bir ortaya çıkmaya başlar.

Yüzlerce yıllık bir lanet: Fear Street serisi

Yıl: 2021

Tür: Korku

Oyuncular: Maya Hawke (II), Charlene Amoia, David W. Thompson

Yönetmen: Leigh Janiak

IMDb: 6,7

Netflix orijinal yapımı olan Fear Street serisi bir korku üçlemesi. Bir olayın üç farklı zaman dilimindeki etkilerinin izlendiği üçlemede, Shadyside isimli bir kasabayı etkisi altına alan gizemli bir lanetin hikayesini izliyoruz. Yüzlerce yıldır kasabaya musallat olan bu lanetin aslında ne olduğu, kurbanların bağlantıları ortaya çıktıkça anlaşılıyor.

Satanist ayin kitabı: The Ninth Gate

Yıl: 1999

Tür: Korku, Fantastik, Gerilim

Oyuncular: Johnny Depp, Frank Langella, Lena Olin

Yönetmen: Roman Polanski

IMDb: 6,7

Dean Corso isimli bir kitap koleksiyoncusu, satanist ayinlerin anlatıldığı ve dünyada yalnızca iki kopyası kalmış olan bir kitabın peşine düşer. Kitabın peşinden Avrupa’ya kadar giden Corso, burada kitaba yaklaştıkça garip olayların içine düşer. Karşısına çıkan güçlü ve şeytani yaratıklardan sonra anlar ki aslında onun asıl görevi kitabı bulmaktan çok daha fazlasıdır.

Gizemli bir sır: Blood Red Sky

Yıl: 2021

Tür: Korku, Gerilim, Aksiyon

Oyuncular: Peri Baumeister, Alexander Scheer, Kais Setti

Yönetmen: Peter Thorwarth

IMDb: 6,1

Netflix orijinal yapımı olan Blood Red Sky filminde, hem uçak korkusunu hem de kapalı alan korkusunu bir arada izliyoruz. Ne olduğu bilinmeyen bir hastalığa sahip olan bir kadın ve çocuğu uçağa binerler. Uçsuz bucaksız okyanusun ortasındayken uçak teröristler tarafından ele geçilir. Kadın, çocuğunun hayatını kurtarmak için yıllardır sakladığı korkunç bir sırrı açığa çıkarmak zorunda kalacaktır.

Komedi:

Komedi efsanesi başlıyor: Rush Hour

Yıl: 1998

Tür: Komedi, Polisiye

Oyuncular: Jackie Chan, Chris Tucker, Tom Wilkinson

Yönetmen: Brett Ratner

IMDb: 7,0

Ülkemizde Bitirim İki adıyla bilinen ve pek çok devam filmine sahip olan Rush Hour filminde, iki farklı karaktere sahip olan iki polisin birlikte çalışırken yaşadıkları maceraları izliyoruz. Çin konsolosu Han’ın kaçırılan kızını bulmak için Amerika’ya gelen Çinli dedektif Lee, bu dosyada Amerikalı polis James Carter ile hiç anlaşamamasına rağmen birlikte çalışmak zorunda kalır.

Dün gece ne oldu öyle: The Hangover

Yıl: 2009

Tür: Komedi

Oyuncular: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis

Yönetmen: Todd Phillips

IMDb: 7,7

Sonraki iki devam filmi de en az birincisi kadar sevilen komedi serisinin ilk filmi The Hangover, bir grup arkadaşın bekarlığa veda partisi için Los Angeles’a gelmesi ile başlıyor. Çılgın bir gece sonunda otel odasına uyanan arkadaşlar, dün gece ne olduğunu hatırlamazlar. Ancak içinde bulundukları durum o kadar gariptir ki izleri takip ederek kaybolan damat adayını bulmaya çalışacaklardır.

Jim Carrey şov yapıyor: The Mask

Yıl: 1994

Tür: Komedi, Fantastik

Oyuncular: Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter Greene

Yönetmen: Chuck Russell

IMDb: 6,9

Jim Carrey’nin tam anlamıyla bir oyunculuk şovu sergilediği kült komedi fimi The Mask, aynı zamanda bir çizgi filmdir. Kendi halinde bir banka memuru olan Stanley Ipkiss, bir gün bulduğu antik bir maskeyi takar. Maske ile birlikte dünyanın en garip ve güçlü kahramanlarından birine dönüşen Ipkiss’in artık iki farklı karakteri vardır.

Zaman yolculuğunun sonu asla iyi bitmez: The Adam Project

Yıl: 2022

Tür: Komedi, Bilim Kurgu, Macera

Oyuncular: Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner

Yönetmen: Shawn Levy

IMDb: 6,7

Listemizdeki en yeni filmlerden bir tanesi olan The Adam Project, bilim kurgu ile mizahın başarılı şekilde harmanlandığı bir hikayeye sahip. Karakterimiz, 13 yaşındaki versiyonuyla tanışmak için zamanda yolculuk yapar. Ancak unuttuğu bir gerçek vardır, zaman yolculukları asla planlandığı gibi gitmez ve her zaman sonuçlar geride bıraktığınızdan daha kötü olabilir.

Vampirlerin garip dünyası: Dark Shadows

Yıl: 2012

Tür: Komedi, Fantastik

Oyuncular: Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Helena Bonham Carter

Yönetmen: Tim Burton

IMDb: 6,2

Kendine has tarzı ile dünya sinemasında önemli izler bırakmış usta yönetmen Tim Burton imzalı Dark Shadows filminde vampirlerin garip dünyasına konuk oluyoruz. 1960’lı yıllarda yapılmış aynı isimli dizinin sinema uyarlaması olan film, yıllardır esir tutulduktan sonra kurtulan bir vampirin şatosuna dönmesi ile başlıyor. Vampirimiz, esir olduğu yıllar boyunca dünyanın epey değiştiğini görecektir.

Yerli:

Türk sinema ve tiyatrosunun tarihi: İyi ki Yapmışım

Yıl: 2020

Tür: Belgesel

Oyuncular: Metin Akpınar

Yönetmen: Selçuk Metin

IMDb: 8,4

Türk sinema ve tiyatro dünyasının tartışmasız en önemli isimlerinden biri olan Metin Akpınar’ın hayatının anlatıldığı İyi ki Yapmışım belgeselinde yalnızca usta oyuncunun değil, ülkemizin geçmişine de kısa bir yolculuğa çıkarak sanat dünyamızın dünden bugüne yaşadığı değişime tanık oluyoruz.

Arabeskin babası: Müslüm

Yıl: 2018

Tür: Biyografi, Dram

Oyuncular: Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl

Yönetmen: Ketche, Can Ulkay

IMDb: 7,6

Türk arabesk müziğinin usta ismi ve tüm dinleyicilerinin babası Müslüm Gürses’in hayatının anlatıldığı Müslüm filmini izlerken mendilleriniz hazır olsun. Senaryosunda Türk yeraltı edebiyatının usta ismi Hakan Günday’ın da imzası bulunan Müslüm filminde, Müslüm Gürses’in yokluk içinde başlayıp zirveye uzanan hayat hikayesini izliyoruz.

Kendi halinde bir ev hanımı: Sofra Sırları

Yıl: 2017

Tür: Dram, Komedi

Oyuncular: Demet Evgar, Fatih Al, Alican Yücesoy

Yönetmen: Ümit Ünal

IMDb: 6,7

Neslihan, eli oldukça lezzetli bir ev hanımıdır. Hayatını kocasına ve yemek yapmaya adamıştır. En büyük hayali ise kendi yemek programını yapmaktır. Neslihan’ın çevresindeki insanların ölmeye başlaması sonrası bu sıradan ev hanımının aslında gizemlerle dolu bir bilinçaltı olduğu görülür.

Hem kara hem komik: Karakomik Filmler serisi

Yıl: 2019

Tür: Komedi, Dram

Oyuncular: Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz

Yönetmen: Cem Yılmaz

IMDb: 6,5

Sinemada istediği başarıyı yakalayamamış olsa da Türk sinemasının en önemli işlerinden biri olarak kabul edilen Karakomik Filmler serisinin iki filminde, dört kısa film izliyoruz. Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği filmlerde, ülkemizde pek sık görmeye alışık olmadığımız kara komedi türünün en başarılı örnekleri ile karşılaşıyoruz.

Gerçek hayatın absürtlüğü: Azizler

Yıl: 2021

Tür: Dram, Komedi

Oyuncular: Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya

Yönetmen: Yağmur Taylan, Durul Taylan

IMDb: 6,0

Türk sinema ve dizi dünyasının usta yönetmenleri Taylan Biraderler imzalı Azizler filmi, dikkat çeken bir oyuncu kadrosuna sahip. Film, hayatında kötü bir dönem geçiren Aziz’in hikayesini anlatıyor. Söylediği yalanlar yüzünden başına absürt olaylar gelmeye başlayan Aziz’in öyküsünde ister istemez kendi hayatımızdan kesitler buluyoruz.

Netflix’te izleyebileceğiniz her türden farklı konulara sahip 30 filmi listeledik ve kısaca hikayelerinden bahsettik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Listemizde olmasını istediğiniz filmleri yorumlarda paylaşabilirsiniz.