Netflix, Wonder Woman 1984'ün yıldızı Gal Gadot'un başrolde olacağı yeni casus filmi Heart of Stone'un yayın haklarını satın aldı. Filmin çekimlerinin yakında başlaması bekleniyor.

Son yıllarda Netflix, BluTV, Amazon Prime gibi platformlar üzerinden dizi ve film izlemeye hayli alışmıştık. Ancak yine de sinema salonlarında film izleme alışkanlığımız devam ediyordu ve film yapımcıları da öncelikli tercihlerini sinema salonlarından yana kullanıyorlardı.

2020'de hayatımızı baştan aşağı değiştiren pandemi ile birlikte, ne yazık ki bu alışkalığımız da değişti. Kapanan sinema salonları, dev yapımların da izleyiciler ile buluşmak için online platformları seçmesine sebep oldu. Netflix gibi dev platformlar ise bunu büyük yapımların yayın haklarını satın almak için bir fırsat olarak değerlendirdi.

Netflix'in son hamlesi Gal Gadot'lu bir casus filmi: Heart of Stone

Heart of Stone, Mission: Impossible, Transformers gibi serilerin yapımcılığını üstlenen Skydancer'ın en son büyük yapımı. Bir kadın casus üzerine şekillenen senaryonun ana karakterini ise son olarak Wonder Woman 1984 ile karşımıza çıkan Gal Gadot canlandıracak.

Heart of Stone, Netflix ve Skydance'in ilk işbirliği değil. İkili daha önce de 'The Old Guard', '6 Underground' ve Shawn Levy'nin yönettiği yeni filmi 'The Adam Project' için de anlaşmaya varmıştı. Skydance aynı zamanda bir başka büyük yapımı olan 'The Tomorrow War' için de Amazon ile görüşmelerine devam ediyor.

Filmin çekimleri henüz başlamadı ve senaryosunun detayları da şu an için gizli tutuluyor. Yakında çekimlerine başlanacağı düşünülen yapım, önümüzdeki aylarda Netflix'de karşımıza çıkacak.