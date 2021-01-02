Netflix’te 2021’de Yayınlanacak Türk Dizileri ve Filmleri

Bol karantinalı geçen günlerimizde birçoğumuzun Netflix’e ayıracak zamanı oluyor. Netflix ise bunu fırsata çevirmiş bir şekilde yeni dizi ve filmler yayınlamaya devam ediyor. Netflix’in 2021 yılında izleyicilerle buluşturacağı Türk filmleri ve dizilerini siz değerli takipçilerimiz için paylaştık.

Son dönemde ülkemizde revaçta olan yerli dizi ve film furyasını izleyicilere yansıtan platformlardan olan Netflix, 2021 yılına da damga vurmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Yeni dizi ve filmlerle gündeme gelmek isteyen platformun bu alanda izleyicilerle buluşturacağı birçok dizi ve film yer alıyor. Cem Yılmaz’dan Kıvanç Tatlıtuğ’a, Engin Günaydın’dan Gökçe Bahadır’a kadar birçok ünlü isim ve dahası yer alıyor.

Yeni yılla birlikte Netflix’in vites arttırması Exxen ile olan rekabetlerini de göz önünde bulundurursak, biz izleyicilere oldukça keyif verici anlar yaşatacağa benziyor. Netflix’in 2021 yılında çıkaracağı dizil ve filmleri sizler için tek tek ele aldık ve bir liste oluşturduk. Oyuncuların, yönetmenlerin, dizi/filmin konusunun yer aldığı bu listemize gelin hep birlikte bir göz atalım.

Netflix’te 2021'de yayınlayacak Türk dizi ve filmleri:

Azizler

50 Metrekare

Mücadele Çıkmazı

96 Yazı

Fatma

Erşan Kuneri

Bir Denizaltı Hikayesi

Pera Palas'ta Gece Yarısı

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?

Beni Çok Sev

Kod Adı: Kulüp

Uysallar

Azizler, uzay kadrosuyla seyirciyle buluşuyor:

Yayın tarihi: 8 Ocak

8 Ocak Tür: Kara mizah

Kara mizah Oyuncular: Engin Günaydın, Haluk Bilginer, İrem Sak, Öner Erkan, Binnur Kaya

Engin Günaydın, Haluk Bilginer, İrem Sak, Öner Erkan, Binnur Kaya Yönetmen: Durul Taylan & Yağmur Taylan

Yayın hayatına efsanevi bir kadroyla beraber 8 Ocak’ta başlayacak olan Azizler, Haluk Bilginer, Erol Günaydın, Binnur Kaya, İrem Sak gibi alanında usta oyuncularla izleyici karşısına çıkacak. Hayatından memnun olmayan Aziz isimli bir adamın başından geçenlerin konu edineceği dizide Aziz’in karşısına hiç beklenmedik anda bir fırsat çıkıyor. Bunun devamınıysa hepimiz zamanla göreceğiz.

50 Metrekare:

Yayın tarihi: 27 Ocak

27 Ocak Tür: Drama

Drama Oyuncular: Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Cengiz Bozkurt, Yiğit Kirazcı, Kürşat Alnıaçık, Özgür Emre Yıldırım

Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Cengiz Bozkurt, Yiğit Kirazcı, Kürşat Alnıaçık, Özgür Emre Yıldırım Yönetmen: Selçuk Aydemir

Engin Öztürk’ün Gölge adlı bir karaktere hayat verdiği dizi, çocukluğundaki hiçbir şeyi hatırlamayan ve o zamanlardan aklında kalan tek kişi Servet’in kirli işlerini yapıyor. Zaman geçtikçe çocukluğunda yaşadıklarını hatırlamak isteyen Gölge, hayatının bir kurgu üzerine olduğunu fark ediyor. 50 metrekare, 27 Ocak’ta seyircinin karşısına çıkacak.

Çağatay Ulusoy'lu Mücadele Çıkmazı tam bir hayat mücadelesini izleyiciye anlatacak:

Yayın tarihi: 15 Mart

15 Mart Tür: Dram

Dram Oyuncular: Çağatay Ulusoy, Selen Öztürk, Turgay Tanülkü, Ersin Arıcı, Emir Ali Doğrul

Çağatay Ulusoy, Selen Öztürk, Turgay Tanülkü, Ersin Arıcı, Emir Ali Doğrul Yönetmen: Can Ulkay

Mehmet adında bir kağıt toplayıcısını canlandıran Çağatay Ulusoy, şans eseri tanıştığı Ali isimli bir çocukla dostluk kurar. Hem zorlu hayatını sürdürmek için mücadele verecek hem de Ali’nin ailesini bulmak için uğraşacak olan Mehmet, Netflix’in 15 Mart’ta yayınlayacağı ve kadrosundaki isimlerle üst sıralara oynayacak bir dizi olması bekleniyor.

Ege kasabasında bir 96 Yazı:

Yayın tarihi: Haziran

Haziran Tür: Dram

Dram Oyuncular: Fatih Şahin, Ece Çeşmioğlu, Halit Özgür Sarı, Aslıhan Malbora, Kubilay Tunçer ve Süreyya Güzel

Fatih Şahin, Ece Çeşmioğlu, Halit Özgür Sarı, Aslıhan Malbora, Kubilay Tunçer ve Süreyya Güzel Yönetmen: Ozan Açıktan

Filmdeki gençlerin ilk aşklarını, hayattaki yaşanmışlıklarını, ilk hüzünlerini ve mazideki şeyleri anlatıyor. Ege’nin küçük bir kasabasında geçen film, 1996 yılında geçiyor. Yapılan açıklamaya göre haziran ayında beyaz perdede olmasını beklediğimiz film, Netflix’in 2021 yapımları arasında yer alıyor.

Temizlikçi Fatma'nın yürekleri yakan geçmişi yakında Netflix'te:

Yayın tarihi: Bilinmiyor

Bilinmiyor Tür: Dram

Dram Oyuncular: Burcu Biricik, Uğur Yücel, Cansu Dere, Nihal Yalçın ve Gökçe Eyüboğlu

Burcu Biricik, Uğur Yücel, Cansu Dere, Nihal Yalçın ve Gökçe Eyüboğlu Yönetmen: Özer Feyzioğlu

Temizlik işçisi olan Fatma, kocası Sefer’in ortadan kaybolmasıyla bir kaosun içerisine sürüklenir ve kendisini ansızın bir olayın ortasında bulur. Yaşanan olayların ardından geçmişi yüzüne bir duvar gibi çarpan Fatma, dramatik hikayesiyle izleyenlerde merak uyandıracağa benziyor.

İşte kuzu kuzu "Erşan Kuneri" geliyor:

Yayın tarihi: Bilinmiyor

Bilinmiyor Tür: Komedi

Komedi Oyuncular: Cem Yılmaz, diğerleri henüz bilinmiyor.

Cem Yılmaz, diğerleri henüz bilinmiyor. Yönetmen: Cem Yılmaz

Erşan Kuneri dizisi, 1975-1978 yılları arasında geçen bir komedi yapımı. G.O.R.A’nın ve Arif v 216 efsanevi karakteri olan Erşan Kuneri’nin yapımcılığını üstlendiği farklı kategorilerdeki filmlerin konu edineceği dizide, Cem Yılmaz’ın eski filmlerdeki Erşan Kuneri sahnelerine göndermeler olacağından şüphemiz yok. 8 bölümden oluşacak bir mini dizi olan Erşan Kuneri’nin yayına gireceği tarihse henüz netlik kazanmadı.

Arman ve ekibinin hayatta kalma savaşı Bir Denizaltı Hikayesi'yle ekranlarımıza geliyor:

Yayın tarihi: Bilinmiyor

Bilinmiyor Tür: Aksiyon

Aksiyon Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ, Cansu Çoban, Atasay Koç, Jason George, Sami Berat Marçalı

Kıvanç Tatlıtuğ, Cansu Çoban, Atasay Koç, Jason George, Sami Berat Marçalı Yönetmen: Tolga Karaçelik

Kıvanç Tatlıtup’un denizaltı araştırmasına katılan Arman’ı canlandıracağı dizi, bütün dünyayı kaosa sürükleyecek olan bir afetin ardından askeri bir denizaltıya binmek zorunda kalan Arman ve ekibini konu alıyor. Arman ve ekibinin zorlu süreçlerden geçeceği dizinin yayın tarihiyse henüz netlik kazanmadı.

Atatürk'e suikastı konu alan Pera Palas'ta Gece Yarısı, ülkenin temellerinin atıldığı yıllarda geçiyor:

Yayın tarihi: Bilinmiyor

Bilinmiyor Tür: Macera

Macera Oyuncular: Hazal Kaya, diğerleri bilinmiyor.

Hazal Kaya, diğerleri bilinmiyor. Yönetmen: Emre Şahin

Charles King’in aynı adı taşıyan romanından esinlenerek ekranlara uyarlanan Pera Palas’ta Gece Yarısı, genç gazeteci Esra’nın hayatını anlatıyor. Esra’nın önüne aniden bir kapı çıkar ve 1919 yılında kendisini bulur. Esra’nın görevi artık Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e kurulacak olan suikastı engellemek ve ülkenin kurucusunun hayatını kurtarmaktır.

Tiyatroda rekorlar kıran Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü? 2021'de ekranlarla buluşacak:

Yayın tarihi: Bilinmiyor

Bilinmiyor Tür: Drama, Komedi

Drama, Komedi Oyuncular: Ecem Erkek, Atakan Çelik, Devrim Yakut, Merve Dizdar, Ushan Çakır ve Bülent Çolak

Ecem Erkek, Atakan Çelik, Devrim Yakut, Merve Dizdar, Ushan Çakır ve Bülent Çolak Yönetmen: Andaç Haznedaroğlu

Yılmaz Erdoğan’ın tiyatro oyunundan uyarlanan dizi, 1948 yılında doğan Gülseren’in hayatını konu alıyor. Bulunduğu çevreye adapte olmaya çalışan bir aileyi konu edinen dizi, dönemin Türkiye’sini anlatıyor. İzleyiciyle ne zaman buluşacağı henüz netleşmeyen Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü? dizisi Netflix’in yeni yapımları arasında yer alıyor.

Beni Çok Sev, Netflix'in yeni göz bebeklerinden:

Yayın tarihi: Bilinmiyor

Bilinmiyor Tür: Dram

Dram Oyuncular: Ercan Kesal, Sarp Apak, Songül Öden

Ercan Kesal, Sarp Apak, Songül Öden Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin

14 yıldır hapishanede yatan Musa'nın bir günlüğüne hapishaneden gardiyan Sedat refakatinde çıkması ve yıllardır kendisinden gizlenen gerçekleri öğrenmesi anlatılıyor. 2021 yılında piyasaya oldukça iddialı bir giriş yapmak isteyen Netflix’in elini güçlendiren yapımlar arasında Beni Çok Sev dizisi de yer alıyor.

İsmi henüz netleşmese de Kod Adı: Kulüp oldukça iddialı olacağa benziyor:

Yayın tarihi: Bilinmiyor

Bilinmiyor Tür: Dram

Dram Oyuncular: Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Salih Bademci

Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Salih Bademci Yönetmen: -

Takvimler 1955 yılını gösterdiğinde fenomen bir gece kulübünde çalışan ve hapishaneden yeni çıkan Mathilda ve varlığından haberi olmadığı kızı Raşel’in hayatının anlatıldığı Kod Adı: Kulüp, Netflix’in yeni yapımları arasında en çok iddialı olan yapımlar arasında şimdiden yerini alıyor. Kod Adı: Kulüp, henüz netlik kazanmayan tarihiyle Netflix takipçilerine şimdiden merak yaşatıyor. Tarihi gibi dizinin adı da netlik kazanmış değil.

Hakan Günday imzasıyla ekrana taşınan Uysallar, bakalım izleyiciden ne tepki alacak:

Yayın tarihi: Bilinmiyor

Bilinmiyor Tür: Dram

Dram Oyuncular: -

- Yönetmen: Onur Saylak

Uysallar, Uysal ailesi fertlerinin birbirlerinden gizli olan yaşantısını konu alıyor. Ay Yapım imzası taşıyan Uysallar, oyuncu kadrosu henüz netlik kazanmayan bir dizi. Hakan Günday imzası taşıyan dizinin 2021 yılında Netflix’te ne kadar izleneceğiyse merak konusu.