Online dizi ve film izleme platformu Netflix, merakla beklenen üç boyutlu anime serisi Ghost in the Shell: SAC_2045’ten yeni bir fragman paylaştı. Aynı adlı Japon mangasından uyarlanan seri, Nisan 2020 tarihinde yayınlanacak.

İlk olarak 1995 yılında animasyon filmi olarak yayınlanan Ghost in the Shell, 2017 yılında ise Hollywood perdesine çıkmıştı. Başrolünde Marvel hayranlarının yakından tanıyacağı bir isim olan Scarlett Johansson’ı izlediğimiz live-action uyarlaması, dünya çapında 170 milyon dolar gişe hasılatı toplamıştı.

Efsanevi manga serisi, bu kez Netflix uyarlaması ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Üç boyutlu anime serisi Ghost in the Shell: SAC_2045’in ilk fragmanını geçtiğimiz ekim ayında yayınlayan dijital yayın platformu, paylaştığı yeni fragman ile heyecanımızı yeniden alevlendirdi.

Ghost in the Shell: SAC_2045, 2002'deki orijinal serinin devamı niteliğinde olacak

2002 yılındaki orijinal Ghost in the Shell: SAC anime dizisindeki ana karakterler Atsushi Nakanaka (Motoko Kusanagi), Akio Takatsuka (Bato) ve Hirota Takaji (Togusa), yeni seride de kendine yer bulacak. Orijinal anime dizisinin arkasındaki isimler Shinji Aramaki ve Kenji Kamiyama, Ghost in the Shell: SAC_2045’te bir kez daha yönetmen koltuğuna geçiyor. Serinin müzikleri ise Metal Gear Solid serisinden bilinen Nobuko Toda ve Kazuma Jinnouchi tarafından bestelendi.

2017 yılında izleyicilerle buluşan Ghost in the Shell film, sinematik açıdan takdir toplamasına rağmen, orijinal hikaye anlatımından yoksun olduğu için gişede çakılmıştı. Eğer Netflix serisi orijinal hikayeye bağlı kalabilirse, anime tutkunlarını etrafında toplayabilir. Ghost in the Shell: SAC_2045, Nisan 2020 tarihinde yayınlanacak.

Ghost in the Shell: SAC_2045 fragmanı