Netflix, 4. Sezon Onayı Alan GLOW Dizisini İptal Etti

Netflix, bir dönem dizisi olan GLOW'u, yüksek maliyetleri nedeniyle iptal etme kararı aldı. Dizi, geçtiğimiz yıl ise 4. sezon için onay almıştı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi, yüz milyonlarca insanı evlere kapattığı için Netflix’in izlenme sayılarında bariz bir artış görülmüş olsa da Netflix, pandemi nedeniyle dünyanın dört bir yanındaki çekimleri devam eden yapımlarının setlerini durdurmak zorunda kalmıştı.

Daha önce pandemi nedeniyle The Society ve I Am Not Okay With This gibi yapımlarını iptal etme kararı alan Netflix, şimdi ise geçtiğimiz yıl 4. sezon onayını alan GLOW adlı dizisini iptal etmeye karar verdi.

Deadline tarafından aktarılan bilgiye göre Netflix, GLOW’un 4. sezonunun en erken 2022’de yayınlanabileceğini ve 2.5 yıllık aranın ardından yayınlanacak yeni sezonun eskisi kadar izleyici toplayamayacağından göze alınan maliyete değmeyeceğini düşünüyor.

GLOW, oldukça geniş bir oyuncu kadrosuna sahip ve geniş oyuncu kadrosu, yüksek maliyetleri de beraberinde getiriyor. 2022 yılına kadar GLOW’un izleyici kitlesini koruyamayacağını düşündüğünden yüksek prodüksiyon maliyetleri yerine oyunculara 4. sezon ücretlerini verip diziyi iptal etmiş durumda.

Yine Deadline’ın haberine göre Netflix, pandemi dizinin çekildiği Los Angeles’i etkisi altına alana kadar GLOW’un 4. sezonundan bir bölüm çekmeyi başarmıştı. Belki de şirket ilerleyen dönemde bu görüntülerden bir içerik oluşturarak ‘özel bölüm’ olarak abonelerinin beğenisine sunabilir.