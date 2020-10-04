Netflix’in popüler dizisi The Witcher’ın 2. sezon çekimleri henüz tamamlanmadı. Yine de platform, dizinin üçüncü sezonu için daha şimdiden onay verdiğini açıkladı.

İnternet yayıncılığına ilk giren isimlerden olan Netflix, alandaki liderliğini devam ettirmek için oldukça hummalı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Sektördeki rekabet arttıkça her platform kendi büyük dizilerini sunuyor. Netflix için ise bu dizilerden biri The Witcher.

Başrolünde Henry Cavill’in yer aldığı yapımın ilk sezonu genel olarak izleyicilerin büyük beğenisini kazanmıştı. Kitap ve oyun uyarlamalarının ekranda genellikle başarısız olduğunu göz önüne alırsak Netflix ilk sezonda büyük iş başarmıştı. Dizinin ikinci sezonu da çekim aşamasındaydı.

The Witcher’ın 3. sezonu gelecek

Görünüşe göre Cavill ve rol arkadaşları, 3. sezon için bir kez daha kamera karşısına geçecek. İkinci sezon çekimleri biter bitmez Geralt ve ekibi maceralardan maceralara atılacak.

Sezon 3 hakkındaki bilgi Netflix’ten ya da ekipten çıkmadı. Batı Amerika Yazarlar Loncası’nda bulunan bir sayfada The Witcher’ın 3. sezonu yer alıyor. Bu referansa göre dizinin yapımcısı ve sorumlusu da bir kez daha Lauren S. Hissrich olacak.

Batı Amerika Yazarlar Loncası geçmişte de bilgilere erkenden erişebilmek için oldukça iyi bir kaynak olmuştu. Yani bu bilginin doğru olması ihtimali bulunuyor. Öte yandan Netflix’ten gelen bir açıklama şu an için yok.

The Witcher’ın 2. sezon çekimleri bitmedi

CD Projekt Red’in meşhur oyun serisi The Witcher özünde bir kitap serisinden uyarlanmıştı. Zaman içerisinde rol yapma oyunlarının mekanikleriyle kitapları birleştiren CDPR, büyük bir başarı yakalamıştı. Oyunlarla çok büyük bir kitleye erişen The Witcher serisi, dizi ile çok büyük bir marka konumuna yükseldi.

Dizinin ikinci sezon çekimleri her ne kadar başlamış olsa da pek istenilen gibi gitmedi. Pandemi yüzünden aksayan süreçte, Thue Ersted Rasmussen’in de yerine başka bir oyuncunun kadroya katılması gerekti.