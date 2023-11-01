Netflix, henüz Türkiye'ye gelmeyen reklamlı abonelik paketinin 3 kat artarak 15 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Ayrıca, önümüzdeki yıldan itibaren dizi bölümlerini üst üste izleyenlere daha az reklam gösterileceği de açıklandı.

Netflix, geçtiğimiz yılın sonlarında reklamlı bir abonelik sistemi başlatmıştı. Diğer paketlere oranla daha düşük fiyatla gelen sistem, saatte ortalama 4 dakikalık reklamları kullanıcılara gösteriyordu ve bazı içerikleri içermiyordu. Netflix’e göre oldukça başarılı giden reklamlı abonelik, Türkiye’de ise hâlen kullanıma sunulmadı.

Dev platform, bugün reklamlı paketin kaç aboneye ulaştığını açıkladı. Buna göre reklamlı abonelerin sayısı, mayıs ayında açıklanan miktarın üç katına çıktı.

Reklamlı Netflix’in 15 milyon abonesi var!

Netflix’in açıklamalarına göre reklamlı paketin aktfi kullanıcı sayısı 15 milyona ulaştı. Şirket, mayıs ayında sayının 5 milyon olduğunu duyurmuştu. Bu da üç kat artış yaşandığını ve paketin başarısını artırdığını ortaya koydu.

Netflix’in reklamlı paketinin neden gittikçe popülerliğini artırdığını tahmin etmek zor değil. Platformun son zamanlarda yaptığı zamlar, artık kullanıcıları daha ucuz paketlere itiyordu. ABD ve birçok ülkede geçtiğimiz ay fiyat artışı yapılmıştı. Türkiye’de ise en son eylül ayında en ucuz planı 100 TL’ye ulaştıran bir zam görmüştük. İşte bu yüksek fiyatlar yüzünden reklamlı aboneliğin ülkemizde de popüler olacağını tahmin edebiliriz.

Netflix, dizilerin bölümlerini üst üste izleyenlere bazı reklamları göstermeyecek

Netflix, buna ek olarak reklamlı aboneliğe bir yenilik daha getireceğini duyurdu. Önümüzdeki yıl başlayacak bu özellik, “binge watching” olarak da adlandırılan, dizilerin bölümlerinin üst üste izlendiği zamanlarda çalışacak. Platform, üç bölümü peş peşe izledikten sonra kullanıcıların bir bölümü reklamsız izlemesine izin verecek.

Platform, izleyicileri “koltuklarına bağlı tutmanın” çok önemli olduğunu ve arka arkaya izleme modelinin etkileşimi artırdığını söylüyordu. Yeni hamle de bunun bir parçası olarak geldi.