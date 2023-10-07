Kumar sektöründeki ilk anlaşmasına imza atan Netflix, popüler yapımlarından Squid Game'e dayalı bir slot makinesiyle karşımıza çıkacak.

Ülkedeki ekonomik şartlardan ötürü her ne kadar zam konusuyla kendisini görsek de Netflix, dünya genelinde farklı adımlar atarak hem şirket ismini farklı yerlere taşıyor hem de yapımların üstüne koyarak ilerlemeye devam ediyor. Yaptığı son hamle de gösteriyor ki şirket, farklı sektörlere girmekten de çekinmiyor.

Bunu yaparken de şirket, önemli yapımların ismini olaya katıyor. Örneğin güncel olarak şirket, hiç beklenmeyen bir şekilde yeni slot makinesiyle şans oyunu sektörüne giriyor. Popüler Squid Game yapımına dayalı olan bu slot makinesinin fiyatı da oldukça uçuk.

Fiyatı $200.000 ila $400.000 dolar arasında değişiyor.

Light & Wonder şirketi tarafından yapılan bu makine, içinde diziden aşina olduğumuz birkaç ikonik oyunu barındıracak. Kırmızı ışık, yeşil ışık, cam köprü gibi oyunlar makinenin içinde yer alacak. Bunların yanında dijital olarak makinede yer alacak, Squid Game temalı slot oyunu da var.

200 bin dolar ila 400 bin dolar arasındaki fiyatı ise seçilen konfigürasyon belirleyecek. Şirketin dediğine göre makinenin 75 inç boyutundaki devasa ekranı, 600 bin adet micro-LED piksele ev sahipliği yapıyor. Bunun yanında 27 inç boyutunda dokunmatik ekranı, oyun butonları ve şarj yuvası da bulunuyor.

Makinenin 2024 yılında Casino’larda yer alması bekleniyor. Sizin bu makine hakkındaki düşünceleriniz neler. Sizce Netflix’in kumar sektörüne adım atması mantıklı bir hareket mi?