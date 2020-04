Netflix ve Instagram'ın salgın sırasında gençlerin ruh sağlığını etkileyen problemlerin tartışılacağı ve tüyolar verileceği Wanna Talk About It? dizisi yarın yayınlanmaya başlayacak. Dizi, Netflix'in Instagram hesabından yayınlanacak.

Yarın Netflix ve Instagram, Netflix'in popüler içeriklerinde rol alan yıldızların oynadığı ve salgın sırasında yaşananlar konusunu işleyecek haftalık diziyi yayınlayacak. 'Wanna Talk About It?' adlı dizi, her perşembe günü Netflix'in Instagram hesabında yayınlanacak. Bu dizi, Netflix'in salgın devam ederken ortaya çıkan az sayıda yeni programlarından biri olacak.

Noah Centineo ve Lana Condor (To All the Boys I’ve Loved Before), Caleb McLaughlin (Stranger Things) ve Jerry Harris (Cheer) gibi isimler; National Alliance on Mental Illness, Mental Health America, The Trevor Project, Crisis Text Line gibi güvenilir ruh sağlığı kuruluşlarındaki uzmanlara katılacak.

Dizide gençlerin salgın sırasında yüzleştikleri problemler ele alınacak:

'Yaşanan problemlerle ortaya çıkan gerginlikle nasıl başa çıkılır?', 'Uyuyamadığınız zaman ne yapmanız gerekir?' gibi gençlerin sıklıkla karşılaştığı durumlar dizinin konuları arasında olacak. Dizinin 14 Mayıs tarihine kadar devam etmesi planlanıyor.

Netflix, Twitter üzerinden ''Netflix ve Instagram, her hafta bir ünlünün (Lana Condor, Joey King, Alisha Boe, Caleb McLaughlin, Jerry Harris, Ross Butler, Noah Centineo) ruh sağlığı uzmanlarıyla global salgın sırasında kişisel bakım hakkında konuşacağı Wanna Talk About It? dizisinde iş birliği yaptı'' yazısıyla ünlülerin konuştuğu bir video paylaştı.

Netflix ve Instagram, koronavirüs salgını sırasında ruh sağlığı için çalışan tek platform değil. Snapchat'in 'Here for You' özelliği, kullanıcılar gerginlik, stres ve depresyon gibi kelimeler arattıkları zaman onların güvenilir bilgi ve kaynaklara ulaşmasını sağlıyor. Headspace de ücretsiz meditasyon ve uyku egzersizlerinin bulunduğu bir internet sitesi oluşturdu.