Netflix'in Android Uygulamasına Bixby Voice Desteği Geldi

Netflix'in Android uygulaması, Samsung ile yapılan anlaşma kapsamında Bixby Voice desteğine kavuştu. Kullanıcılar, artık sesli asistan üzerinden istedikleri Netflix içeriğini başlatabilecekler.

Samsung, şubat ayında gerçekleştirdiği Galaxy S20 lansmanında Netflix ile ortaklık kurduğunu duyurmuştu. Unpacked etkinliğinde, Netflix'in popüler video akış hizmetinin Samsung'un dijital asistanı Bixby Voice için destek ekleyeceği de doğrulanmıştı.

Netflix, yapılan duyurudan yaklaşık iki ay sonra Android uygulamasına Bixby Voice desteğini getirdi. Netflix'in Android uygulaması bugün güncellendi ve yapılan değişikliklerde Netflix'in artık Bixby Voice'u desteklediğinden bahsediliyor.

Netflix içerikleri, sesli komutlarla başlatılabiliyor

Galaxy akıllı telefon sahibi olan Netflix kullanıcıları, Samsung'un asistanına sesli komutlar vererek içerik akışını başlatabilecekler. Kullanıcılar, "Ask Netflix to show me comedy movies" veya "In Netflix, play Narcos" gibi komutlarla istedikleri içerikleri başlatabilecekler.

Netflix için sesli kontrol yeni bir özellik değil ve uzun süre önce Google Asistan'a zaten gelmişti. Ancak pek çok insanın Bixby Voice'u kullanmadığı göz önüne alındığında, Samsung'un Netflix anlaşmasıyla sesli asistanını öne çıkmaya çalıştığı söylenebilir. Yine de, Bixby Voice kullananlar için önemli bir gelişme.

Unpacked etkinliğinde Galaxy telefon sahiplerinin Narcos gibi Netflix orijinalleri için özel içeriklere erişecekleri de duyurulmuştu. Özel video içeriği, Galaxy S20 serisinin öne çıkan kamera özelliklerini kullanan yönetmenler tarafından oluşturulacak.