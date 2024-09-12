Netflix, iOS 16 ve iPadOS 16 uyumlu eski cihazları desteklemeyi bırakıyor. iOS 17 veya daha yeni bir sürüm gerekecek.

Netflix, iOS 16 ve iPadOS 16 ile uyumlu eski cihazlar için desteği sonlandırıyor. Bundan sonra, Netflix uygulamasının yeni güncellemeleri, özellikleri ve hata düzeltmeleri için iOS 17 veya daha yeni bir sürüm gerekecek.

Netflix’in desteğini keseceği cihazlar arasında iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, orijinal iPad Pro ve 5. nesil iPad yer alıyor. Apple bu modeller için iOS 17 desteğini sonlandırdığı için, bu cihazlar Netflix’in güncellemelerinden faydalanamayacak. MacRumors'tan Aaron Perris’in bulduğu kod dizileri, Netflix uygulamasının en az iOS 17 gerektirdiğini gösteriyor.

Eski iPhone ve iPad modelleri için uygulama desteği zamanla kısıtlanacak

Apple, iPhone X'ten itibaren cihazlarına en az 5 yıl iOS güncellemesi sunuyor. Ancak bu sürenin sonunda cihazlar yeni özelliklerden mahrum kalabiliyor ve bazı uygulamalarla uyumsuz hale gelebiliyor.

iPhone X'in neredeyse sekiz yaşında olmasından kaynaklı uygulama uyumsuzluklarının başlamasının kaçınılmaz olduğu belirtiliyor. Netflix'in bu cihazları desteklemeyi bırakması, diğer uygulamaların da benzer bir yol izleyeceğinin habercisi. Planlı veya plansız eskime olarak adlandırılsa da yedinci veya sekizinci yılında olan bir iPhone, artık özellikleri ve işlevleri açısından eskimiş kabul ediliyor.

Ancak eski cihazlarını kullanmayı sevenler için bir alternatif hala mevcut. Mevcut Netflix uygulama sürümüyle devam edebilir veya Safari tarayıcısı üzerinden Netflix içeriklerini izlemeye devam edebilirler. Bu durum eski cihazların teknolojik gelişmelere ayak uydurmakta zorlandığını bir kez daha gözler önüne seriyor.