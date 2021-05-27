Netflix, geçtiğimiz Nisan ayında kullanıcılarına sunduğu Karışık Oynat seçeneğini Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlara getirmeye karar verdi. Şimdilik sadece sınırlı sayıdaki kullanıcıların hesabına tanımlanan özellik, ilerleyen zamanlarda tüm kullanıcılar için geçerli olacak.

Dünyanın önde gelen dijital yayın platformlarından Netflix, geçtiğimiz aylarda kullanıcıların izleyecekleri şeyleri daha kolay seçebilmesi için Karışık Oynat seçeneğini sunacağını açıklamış ve geçtiğimiz ay da bu özelliği kullanıma sunmuştu. Her bölgede farklılık gösteren bu özellik, yavaş yavaş tüm kullanıcıların Netflix hesaplarına tanımlanmıştı.

Sadece tarayıcı üzerinden erişmesi mümkün olan bu özellik, Netflix'in yeni yapmış olduğu açıklamaya göre Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlara da geliyor. Şimdilik deneme aşamasında olan Karışık Oynat özelliğine sadece sınırlı sayıdaki Android kullanıcıları ulaşabiliyor.

Karışık Oynat özelliği bazı Android kullanıcılarının hesabına tanımlandı

Netflix'in nisan ayından beri kullanıcılarına sunduğu Karışık Oynat seçeneği, kiminin hoşuna giderken kiminin de pek işine yaramayan bir özellik haline geldi. Bunun en büyük sebebi de platformda kullanılan algoritmanın bazı kullanıcıların film ve dizi zevkiyle uyuşmamasıydı. Kullanıcılar, daha önce kendi zevkinde yapım izlemelerine rağmen Karışık Oynat özelliğinden gelen film ve dizileri hiç beğenmediklerini dile getirmişti.

Elbette Karışık Oynat özelliği son derece yeni olduğu için Netflix'e biraz zaman tanımamız gerekiyor. Sonuçta dijital platformların kıyasıya yarıştığı bir dönemde her bir platform kullanıcılarını mutlu etmek adına elinden geleni yapacaktır. Daha önce Karışık Oynat özelliğini mobil uygulamalara getireceğine dair söz veren Netflix, sözünü tuttuğunu ve ilk olarak bazı Android kullanıcılarının Netflix hesaplarına bu özelliği tanımladıklarını dile getirdi.

Android işletim sistemine gelmiş olsa da henüz test aşamasında olan mobil Karışık Oynat seçeneği, işler yolunda giderse tüm Android kullanıcılarına sunulacak. Netflix'in aynı özelliği ne zaman iOS işletim sistemine getireceği ise henüz bilinmiyor.