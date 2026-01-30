Netflix'te Bir Günde Bitirebileceğiniz Harika Bilim Kurgu Dizileri

1 günde veya hafta sonu boyunca izleyecek dizi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Netflix'te bulunan, kısa sürede bitirebileceğiniz bilim kurgu dizilerini sizler için derledik.

Dünya çapında yüz milyonlarca abonesiyle en popüler platform konumunda bulunan Netflix, çok geniş bir dizi kütüphanesine sahip. Tabii ki bilim kurgu türü de burada öne çıkanlar arasında. Hafta sonu boyunca izleyebileceğiniz, yalnızca 1 veya 2 sezona sahip dizi arayanlar için de birçok uygun seçenek bulunuyor.

Biz de bu içeriğimizde bir veya iki günde “binge watch” yapıp bitirebileceğiniz, kısa Netflix bilim kurgu dizilerini sizler için derledik. Listede mini diziler, sadece 1 veya 2 sezonu çıkan diziler, çok kısa bölümlere sahip diziler gibi kısa sürede bitirebileceğiniz yapımlar var. Stranger Things, Dark gibi uzun dizileri bu yüzden eklemedik. Pek zamanınız yoksa ancak hafta sonu boyunca dizi izlemek istiyorsanız bu yapımlara göz atabilirsiniz.

3 Body Problem

Yıl : 2024-

: 2024- IMDb puanı : 7.5

: 7.5 Oyuncular: Benedict Wong, Jess Hong, Jovan Adepo, Eiza González

Game of Thrones'un yaratıcılarının elinden çıkan bu yapım, Liu Cixin’in dünyaca ünlü roman serisinden uyarlandı. Hikaye, 1960'ların Çin'inde verilen kader bir kararın, günümüzdeki bir grup bilim insanı üzerindeki yankılarını ve insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehdidi konu alıyor. Fizik yasalarının altüst olduğu, gizem dolu bir atmosferde geçen dizi, izleyiciyi sürekli "Sırada ne var?" sorusuyla baş başa bırakıyor.

Love, Death & Robots

Yıl : 2019

: 2019 IMDb puanı: 8.4

Eğer uzun uzun olay örgüsü takip etmek istemiyor, kısa süreli ancak ilginizi çekmeyi başaracak bir yapım arıyorsanız Love, Death & Robots tam size göre. Animasyon türündeki yapımda her bölümde farklı bir şey izliyorsunuz. Bölümler de 5 ila 15 dakika arasında değişen sürelere sahip.

Resident Alien

Yıl : 2021-2025

: 2021-2025 IMDb puanı : 8.0

: 8.0 Oyuncular: Alan Tudyk, Sara Tomko, Alice Wetterlund

Bilim kurguyu absürt mizahla harmanlayan Resident Alien, dünyaya gizli bir görevle gelen ancak kaza yaparak mahsur kalan bir uzaylının hikâyesini anlatıyor. Kendini bir kasaba doktoru olarak tanıtan ana karakterimiz Harry, insanları tanıdıkça görevini sorgulamaya başlıyor.

Maniac

Yıl : 2018

: 2018 IMDb puanı : 7.6

: 7.6 Oyuncular: Emma Stone, Jonah Hill, Justin Theroux

Bir mini dizi olan Maniac, izleyenleri retro-fütüristik bir dünyaya götürüyor. Yapımda, iki yabancının gizemli bir ilaç deneyi için bir araya gelmesini izliyoruz. Zihnin derinliklerine, travmalara ve hayallere yolculuk yaptırmasıyla gerçekten ilginizi çekebilecek bir dizi. Emma Stone ve Jonah Hill gibi iki büyük oyuncuya sahip olması da izlemeniz gerektiğinin bir göstergesi.

The OA

Yıl : 2016-2019

: 2016-2019 IMDb puanı : 7.8

: 7.8 Oyuncular: Brit Marling, Jason Isaacs, Emory Cohen

Yedi yıldır kayıp olan kör bir kadının aniden geri dönmesiyle başlayan The OA, bilim kurgu ve fantezi öğelerini birleştirerek izleyenlere unutulmaz bir deneyim yaşatmayı başarıyor. 2 sezon olması da onu hızlıca izleyip bitirebileceğiniz bir yapım yapıyor.

Altered Carbon

Yıl : 2018-2020

: 2018-2020 IMDb puanı : 7.9

: 7.9 Oyuncular: Joel Kinnaman, Anthony Mackie, Martha Higareda

Siberpunk türünün son yıllardaki temsilcilerinden olan Altered Carbon, insan bilincinin dijital ortama aktarılabildiği ve bedenlerin sadece birer araç olduğu bir gelecekte geçiyor. 250 yıl sonra yeni bir bedende hayata dönen bir askerin, zengin bir adamın ölümündeki gizemi çözmeye çalışmasını izliyoruz.

Lost in Space

Yıl : 2018-2021

: 2018-2021 IMDb puanı : 7.3

: 7.3 Oyuncular: Molly Parker, Toby Stephens, Maxwell Jenkins

Klasik bir 1960'lar hikâyesinin yeniden yapımı olan Lost in Space, uzayda yolunu kaybeden ve bilinmeyen bir gezegene iniş yapmak zorunda kalan ailenin hayatta kalma mücadelesini merkezine alıyor.