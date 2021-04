Love, Death & Robots'un 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı

Netflix'in her bölümde bambaşka keyifli hikayelerin anlatıldığı başarılı serisi Love, Death & Robots çok yakında yeni bir sezonla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Serinin merakla beklediğimiz 2. sezonundan ilk fragman da yayınlandı.

Love, Death & Robots, bilim kurgu hikayelerinden keyif alan herkesin beğenisini toplayan oldukça başarılı bir Netflix serisi. 2019 yılında yayınlanan ilk sezon toplamda 18 bölümden oluşuyordu ve her bir bölüm birbirinden bağımsız hikayeler anlatıyordu. Terminator: Dark Fate ve Deadpool gibi filmlerin yönetmeni Tim Miller ve Fight Club, Seven, The Social Network gibi yapımların yönetmeni David Fincher imzalı bu animasyon serisi, çok yakında yeni bir sezonla karşımıza çıkacak.

Serinin ikinci sezonunda, ilk sezonda da gördüğümüz gibi bolca bilim kurgu öğesi göreceğiz. Fragmanda gözümüze çarpan detaylara bakacak olursak, kontrolden çıkmış robotlar, kolonileştirilmiş gezegenler, ne olduğunu asla tahmin edemeyeceğimiz garip yaşam formları, yüzlerce yıldır yaşayan insanlar, devler, uzaylılar ve çok daha fazlası yeni sezonda bizimle olacak.

Serinin yeni sezonu 14 Mayıs'ta yayınlanacak:

Fragmanla birlikte gelen güzel haber ise bu heyecan yaratan hikayeleri daha fazla beklemeden izleyebilecek olmamız. Bu kez Tim Miller ve David Fincher ile birlikte Jennifer Miller ve Joshua Donen'in imzasını taşıyacak olan yeni bölümler, 14 Mayıs itibariyle Netflix'te yayınlanacak.

Ayrıca fragman sonunda gelen bir diğer müjde ise üçüncü bir sezonun da olacak olması. Tabii ki henüz hakkında hiçbir bilgi yok ancak fragmanın bize vadettiğine göre serinin üçüncü sezonu 2022 yılında yayınlanacak. Henüz ikinciyi görmeden üçüncü sezon için heyecanlanmak biraz garip olsa da, bu başarılı serinin daha fazla hikaye ile karşımıza çıkacak olması güzel bir haber.

Love, Death & Robots 2. sezon fragmanı: