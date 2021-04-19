Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanacak "Erşan Kuneri" dizisiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Edinilen son bilgiler, Erşan Kuneri dizisinde rol alacak isimlerin kimler olduğunu gözler önüne seriyor. İşte 2022'de yayınlanması muhtemel Erşan Kuneri'nin oyuncu kadrosu...

Türkiye'nin en popüler komedyenlerinden bir tanesi olan Cem Yılmaz, bir süredir ilk dizi projesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlacağını açıkladığı bu dizi, Yılmaz'ın G.O.R.A ve Arif V 216 isimli filmlerinde yer alan kurgusal karakter Erşan Kuneri'yi anlatıyor. Doğrudan Erşan Kuneri isimli diziyle ilgili çalışmalar devam ederken şimdi, dizinin oyuncu kadrosunun kesinleştiği açıklandı.

Cem Yılmaz hayranları, Erşan Kuneri'yi çok iyi tanıyorlar. Bilmeyenler için birkaç kelam etmek gerekirse Kuneri; bir dizi/film yapımcısı ve eğlence mekanı sahibi olarak karşımıza çıkmaktadır. Netflix'te yayınlanması planlanan dizide ise Kuneri'nin 1975 ila 1978 yılları arasında yaşadığı film yapımcılığı maceralarına eşlik edeceğiz.

Erşan Kuneri kadrosunda kimler olacak?

Edinilen son bilgilere göre ise Erşan Kuneri dizisi, en azından oyuncu kadrosu açısından oldukça iddialı gelecek. Bu bağlamda dizinin oyuncu kadrosunda; Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu ve Merve Dizdar gibi isimlerin yer alacağı orta çıkmış durumda.

Netflix'te yayınlanacak Erşan Kuneri isimli dizinin çıkış tarihi ile ilgili resmi bir şey yok. Ancak Cem Yılmaz, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda bu dizinin 2022 yılında hazır olacağını söylemişti. Görünen o ki ünlü komedyen sözünü tutacak ve Netflix kullanıcıları, 2022 yılında bu dizi ile tanışma imkanı yakalayacaklar.